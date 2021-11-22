В доме у казанского подростка, подозреваемого в подготовке нападения на школу, нашли ружье

Откуда у ребенка появилось незарегистрированное оружие, предстоит выяснить правоохранителям. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В казанском поселке Дербышки на улице Стадионной силовики задержали 14-летнего ученика школы №101. Мальчика поджидали около тайника, откуда он достал коробку.

Последнюю вскрыли и нашли в ней футболку, а также различные атрибуты с неонацисткой символикой. Но дальше - больше: во время проведенного обыска в доме мальчика в его комнате силовики обнаружили и изъяли незарегистрированное двуствольное ружье.

Собственный источники «Комсомолки» в правоохранительных органах сообщил, что сейчас по данным фактам решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник также отметил, что 14-летний подросток, которого в его школе характеризуют только с отрицательной стороны, заявил, что в одном из чатов в соцсетях, где обсуждаются агрессивные методы борьбы с правоохранительными органами, ему, как потом выяснилось, житель Украины предложил пять тысяч рублей за нападение на школу. На какую именно - пока не сообщается. Мальчик, как он сам признался, хотел просто забрать эти деньги и ничего не делать. Но для этого ему надо было забрать из тайника футболку и атрибутику, в которой он должен был совершить нападение. Но как он только достал коробку, его задержали силовики.