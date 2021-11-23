«Пекарь Шахин»: ваша сладкая турецкая сказка

Фото: Андрей Ефимов

Восхитительный вкус сладких национальных деликатесов - пожалуй, одно из лучших воспоминаний, которое привозят из Турции путешественники. Отведав местных лукума, баклавы и халвы, они навсегда становятся поклонниками этих восточных десертов. Но желанный отпуск выпадает нечасто, а сладкой сказки хочется постоянно…

С продукцией от компании «Пекарь Шахин» любители оригинальных турецких сладостей могут ежедневно погружаться в море волшебных яств, не покидая Россию.

Компания «Пекарь Шахин» успешно работает на рынке Татарстана с 1999 года, постоянно расширяя производство и наращивая мощности. Изготовление халвы, лукума, пасты-урбеча и турецкой баклавы определено в компании как приоритетные и активно развивающиеся направления.

К каждому из них в компании подходят с особой любовью и трепетом, потому что берегут свою деловую репутацию.

В настоящее время современный, хорошо оснащенный производственный комплекс площадью 750 кв. м, позволяющий выпускать широкий ассортимент качественной продукции, располагается в Казани по адресу ул. Ботаническая, 23/31.

Расширяя географию присутствия на рынке сладостей, компания «Пекарь Шахин» открыла филиал в московском оптово-розничном продовольственном центре «Фуд-Сити», где не только продают, но и готовят вкуснейшую баклаву.

Фото: Андрей Ефимов

Ассортимент продукции, выпускаемой под торговой маркой «Пекарь Шахин», разнообразен:

- лукум со вкусом малины, киви, розы, апельсина, мяты, банана, яблока, лимона, шоколада, ванили, граната и их сочетания - почти 60 видов;

- халва: тахинная, фисташковая, с воздушным рисом, кокосом, какао, фисташками, грецким орехом - 50 наименований;

- баклава: с грецким орехом, нутеллой, шоколадом, турецким кофе, фундуком, фисташками, сливками и даже, борек с брынзой с петрушкой - 30 наименований;

- паста-урбеч: арахисовая, тахинная, тахинная с пекмезом, из белого кунжута - 4 вида.

Фото: Андрей Ефимов

Уже задумались о подарках на Новый год? Красиво оформленные наборы восточных деликатесов от компании «Пекарь Шахин» - лучший способ пожелать своим родным сладкой жизни в наступающем году.

Фото: Андрей Ефимов

г. Казань, ул. Ботаническая, 23/31

Телефон: +7 (843) 277-40-75, +7 (987) 297 20 55

e-mail: info@pekarshahin.ru

Реклама