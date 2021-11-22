Жительницу Казани задержали в Москве при попытке продать своего новорожденного сына

Сообщается, что ребенок появился на свет здоровым. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В столице волонтерам движения «Альтернатива» удалось выследить 26-летнюю жительницу Казани, которая решила продать своего новорожденного ребенка.

Женщина еще до родов разместила соответствующее объявление. Его-то и успели перехватить волонтеры.

- На учет в женскую консультацию она не вставала, родная мать ее знала о беременности, но не горела желанием воспитывать внука. Дочка поделилась с ней идеей о продаже малыша, «бабушка» поддержала. Не стал чинить препятствия и отец будущего малыша. Как выяснилось, он и вовсе предложил оставить новорожденного на мусорке, - сообщает движение «Альтернатива».

Там отметили, что до самых родов с будущей матерью долго работали дистанционно, пытались выяснить, насколько тверды ее намерения. Поняв, что женщина все равно избавится от младенца, волонтеры сообщили обо всем полицейским и под их контролем собрались «купить» ребенка.

В московский роддом жительница Казани была доставлена на «скорой», врачам она назвалась вымышленным именем. Когда же мать вышла из медучреждения с ребенком на руках, с ней встретился «покупатель».

Он еще раз поинтересовался у женщины, понимает ли она, что ее новорожденный сын может стать ребенком «мадонны» - попрошайки с младенцем на руках. На что та лишь утвердительно кивнула головой.

- Таких детей обкалывают препаратами. На руках с ними просят милостыню. Такие малыши живут не более трех месяцев, - отмечают волонтеры движения «Альтернатива».

Женщину задержали полицейские сразу после передачи денег за младенца. Сейчас решается вопрос о возбуждении в ее отношении уголовного дела, а самого новорожденного мальчика на время поместили в Дом ребенка.

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