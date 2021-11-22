Дети Чувашии первыми в России запустили акцию в поддержку Олимпийцев в Пекине

Энергетики взяли шефство над всеми республиканскими Центрами для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и в честь праздника решили устроить для подопечных настоящее зимнее волшебство.

На праздник были приглашены школьные хоккейные команды Чувашии, дети работников ЧЭСК, а также юные фигуристки.

В преддверии зимней Олимпиады в Пекине в ледовом дворце «Чебоксары-Арена» скрестили клюшки энергетики Чувашской энергосбытовой компании и команда администрации города Чебоксары и Госсовета Чувашии. Таким образом спортсмены поддержали российскую сборную и воспитать в подрастающем поколении любовь к труду, упорство и целеустремленность, волю к победе.

Накануне ребята из Чебоксарского и Порецкого центров для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили в подарок от энергетиков коньки. А дети из Шумерлинского Центра заказали себе к зиме лыжи, которые также были вручены им накануне Всемирного дня ребенка. Ребята были очень рады спортинвентарю и дали обещание энергетикам, что будут дружить со спортом, стремиться к успеху так, как биатлонистка Татьяна Акимова, вошедшая в список участников зимней Олимпиады.

Ребята заранее начали готовиться к празднику, потому что знали, что их ждет зрелищная хоккейная игра.

- Сегодняшний день примечателен тем, что объединяет в себе сразу несколько поводов: это и Всемирный день ребенка, и первая встреча наших хоккейных команд на льду Чувашии, и акция в честь поддержки нашей сборной на зимних Олимпийских играх в Пекине. Дети – наше будущее. Инициаторы данного спортивного праздника сами дети, поэтому мы организовали его во Всемирный день ребенка. Спорт позволяет формировать самодисциплину, управление собой, умение преодолевать препятствия. И именно эти качества позволяют уже взрослым юношам и девушкам добиваться успеха в жизни. Хочу пожелать всем успеха, добра и ярких побед, - отметила генеральный директор Трансэнергопром Елена Климашевская.

К слову, символ хоккейной команды - рысь ЧЭСик - выбран по результатам конкурса рисунков, в котором победила работа 13-летней Дарьи. Она получила сертификат на три тысячи рублей.

И.о. министра промышленности и энергетики Чувашской Республики Александр Кондратьев отметил, что все системообразующие предприятия региона проводят социальные акции. Чувашская энергосбытовая компания одна из таких крупных организаций, которая взяла шефство и поддерживает детские Центры региона.

- Уверен, что товарищеская хоккейная встреча зарядит детей позитивом и энергией и подтолкнет на новые успехи, - сказал Александр Кондратьев.

Уполномоченный по правам ребенка в Чувашской Республике Алевтина Федорова поздравила ребят с праздником от имени председателя Союза женщин Чувашии Натальи Николаевой и отметила, что Чувашская энергосбытовая компания – социально ориентированная компания, которая взяла огромную ответственность и поддерживает детские Центры республики.

- Отрадно, что компания не забывает про детишек ни на один праздник. Организовали такой прекрасный день здоровья и спорта! Уверены, что эта добрая традиция будет жить, а мы, Союз женщин Чувашии, всегда готовы сотрудничать и вместе дарить волшебство, - сказала Алевтина Федорова.

Заместитель министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Денис Спирин, и.о. главы администрации города Чебоксары Андрей Петров, заместитель главы города Чебоксары Наталья Евсюкова пожелали ребятам новых побед, заряда бодрости и эмоций на данном празднике.

В завершении все дети получили подарки от энергетиков: юные хоккеисты сертификаты на 10 тысяч рублей, а фигуристки памятные подарки. Кроме того, всех порадовал праздничный обед. В рамках праздника также состоялись мастер-классы, работали интерактивные зоны, фотосессии с рысенком ЧЭСиком.

Все дети спортивного праздника приняли участие в массовом катании на самом лучшем льду города Чебоксары, а вместе с ними - новый символ энергетиков – активный и позитивный рысенок Чэсик, который вместе с ребятами будет учиться кататься на коньках и лыжах, участвовать в благотворительных и экологических проектах.