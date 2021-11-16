В Казани число жертв отравления метанолом среди студентов возросло до 13

Сначала за медпомощью обратились 11 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В больницу Казани поступили очередные жертвы отравления суррогатом с метанолом на вечеринке в честь дня рожденья. Их число выросло до 13 человек.

По данным Минздрава Татарстана, трое из них сейчас находятся в тяжелом состоянии, еще 10 в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, 15 ноября компания из 19 студентов, в том числе и девушки, отмечала именины своего приятеля. Они сняли частный дом в казанском поселке Салмачи, а для увеселения купили с рук суррогатный алкоголь, перелитый в пятилитровую пластиковую бутылку. У употребивших его проблемы начались уже ночью. И утром 16 ноября с отравлением метанолом в больнице оказались сначала 11 участников вечеринки. После медпомощь понадобилась еще двоим студентам. По факту отравления суррогатом было возбуждено уголовное дело, расследование которого на особый контроль взяла прокуратура. Полиция ведет поиск продавца опасного спиртного.