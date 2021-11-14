Конкурс рисунков детей-инвалидов «Пусть всегда будет Солнце!»: обзор присланных работ от 14 ноября

Анна Платонова из поселка Алексеевское прислала в редакцию рисунок с названием «Солнце на ладонях». Девочке 10 лет, она учится в МБОУ АСОШ №3 им. Г.С. Боровикова. Аня очень весёлый, подвижный ребёнок. Занимается плаванием.

Ее ровесница Вика Рыбина озаглавила свой рисунок «Солнце в моем сердце». Вика учится в ГБОУ «Лаишевская школа-интернат для детей с ОВЗ» Лаишевского муниципального района. Любит заниматься спортом, делать поделки и рисовать.

Искандеру Махмутову восемь лет. «Моя солнечная деревня» – так называется его рисунок. Искандер учится в ГБОУ «Такталачукская школа - интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья». Живет он в селе Азякуль Актанышского района.

Искандер воспитывается в многодетной семье. Он - старший ребенок в семье. Дружелюбный, отзывчивый, добрый мальчик. Любит своих родных. Его увлечения - рисование, игры с конструктором.

Напоминаем, что конкурс «Пусть всегда будет Солнце!» стал возможен благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Тематика детских работ может быть любой. Возраст участников - от 3 до 16 лет. Конкурс предназначен для детей с ОВЗ, проживающих в Татарстане.

Редакция ждет новые заявки.

Подать заявку можно по ссылке.

Там же заполняется форма и прикрепляется рисунок (не более двух).

Срок подачи до 14 Ноября (но желательно как можно раньше). Затем рисунки будут опубликованы на сайте «Комсомолки», где и пройдет народное голосование, которое завершится 15 декабря. По его итогам будут объявлены победители. Лауреаты конкурса получат денежные призы и дипломы.

Оригиналы детских работ «Комсомолка» ждет по адресу:

420080, Казань, пр. Ямашева, д.10, офис 301

Присылайте творческие работы своих детей. Рисуйте и выигрывайте!