Участник конкурса рисунков детей-инвалидов «Пусть всегда будет Солнце!» Виктор Зеленский: «В моей жизни есть родные, которые меня очень сильно любят несмотря на диагноз»

На конкурс «Пусть всегда будет Солнце!», организованный «Комсомольской правдой» в Татарстане, приходят рисунки от детей разных возрастов с разными диагнозами. Все они очень стараются.

Виктор Зеленский из Зеленодольска своему рисунку дал глубокомысленное название – «Лучшие друзья или разговор о счастье».

О себе Виктор сообщил: «Мне 7 лет. У меня ДЦП в тяжелой форме. Я нарисовал рисунок «Лучшие друзья или разговор о счастье», потому что в моей жизни есть родные, которые меня очень сильно любят несмотря на диагноз. А также делают все, чтобы я себя чувствовал обычным ребенком».

Ульяна Касаткина из Набережных Челнов прислала рисунок, который назвала называется «Моё желание».

Девочка учится в первом классе ГБОУ «Набережночелнинская школа-интернат «Омет» 86 для детей с ОВЗ».

Ульяна бойкая, громкоголосая девочка. Ей с трудом даётся счёт и письмо, но девочка старается, и начинают появляться записи в тетради.

Напоминаем, что конкурс «Пусть всегда будет Солнце!» стал возможен благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Тематика детских работ может быть любой. Возраст участников - от 3 до 16 лет. Конкурс предназначен для детей с ОВЗ, проживающих в Татарстане.

Редакция ждет новые заявки.

Подать заявку можно по ссылке.

Там же заполняется форма и прикрепляется рисунок (не более двух).

Срок подачи до 14 Ноября (но желательно как можно раньше). Затем рисунки будут опубликованы на сайте «Комсомолки», где и пройдет народное голосование, которое завершится 15 декабря. По его итогам будут объявлены победители. Лауреаты конкурса получат денежные призы и дипломы.

Оригиналы детских работ «Комсомолка» ждет по адресу:

420080, Казань, пр. Ямашева, д.10, офис 301

Присылайте творческие работы своих детей. Рисуйте и выигрывайте!