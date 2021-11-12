Участник конкурса рисунков детей-инвалидов «Пусть всегда будет Солнце!» Алексей Лавров сам создает сайты в интернете

На конкурс рисунков детей-инвалидов «Пусть всегда будет Солнце!», организованный «Комсомольской правдой» в Татарстане, приходят очень содержательные рисунки, которые ярко характеризуют их авторов.

Михаилу Ротанову 11 лет. Свой рисунок о Герое Великой Отечественной войны он назвал «Мы не забудем».

Учится Михаил в пятом классе ГБОУ «Сокольская школа-интернат для детей с ОВЗ» (Бугульминский район, с. Соколка). Мальчик веселый, расположен к хорошему общению с детьми и со взрослыми. Любит природу, любит рисовать. Очень хорошо играет в футбол.

Алексей Лавров прислал в редакцию свою картину «Отважник». Алеша учится в восьмом классе школы №142 города Казани для детей с ограниченными возможностями здоровья Он очень добрый, отзывчивый мальчик. В школе ему нравятся такие предметы как математика, труд, психологический практикум. В свободное время Леша очень любит рисовать, заниматься анимацией. Еще Леша создает сайты и тематические страницы в интернете.

Напоминаем, что конкурс «Пусть всегда будет Солнце!» стал возможен благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Тематика детских работ может быть любой. Возраст участников - от 3 до 16 лет. Конкурс предназначен для детей с ОВЗ, проживающих в Татарстане.

Редакция ждет новые заявки.

Подать заявку можно по ссылке.

Там же заполняется форма и прикрепляется рисунок (не более двух).

Срок подачи до 14 Ноября (но желательно как можно раньше). Затем рисунки будут опубликованы на сайте «Комсомолки», где и пройдет народное голосование, которое завершится 15 декабря. По его итогам будут объявлены победители. Лауреаты конкурса получат денежные призы и дипломы.

Оригиналы детских работ «Комсомолка» ждет по адресу:

420080, Казань, пр. Ямашева, д.10, офис 301

Присылайте творческие работы своих детей. Рисуйте и выигрывайте!