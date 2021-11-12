Чувашская энергосбытовая компания (группа компаний Трансэнергопром) продолжает помогать детям

АО «Чувашская энергосбытовая компания»

Ещё три года назад Никита бегал по московским дворам и осваивал с друзьями новое увлечение - граффити. Мальчишки соревновались, кто лучше выведет на стене свой "тег" - никнейм автора. Обычно тег состоит из одного короткого слова или аббревиатуры. Качество работы оценивается по тому, насколько каллиграфически интересно выглядит подпись. Буквально полгода назад жизнь парня развернулась на 360 градусов. Мама с младшим 4-х летним братишкой были именно в той квартире, которая загорелась из-за старой проводки. Никита находился совсем рядом с домом, но добежать до места трагедии не успел. В Порецкий детский дом 16-летнего парня направили потому, что в Чувашии у него осталась бабушка. Мальчик мечтал сделать что-то красивое для детского дома, который его принял, как родного. Мечта разрисовать стену в молодёжном стиле не давала парню покоя. Благотворительный фонд «Чудо» сообщил о мечте мальчика в социальных сетях, и Чувашская энергосбытовая компания сразу же откликнулась и решила помочь мальчику. Вчера он получил долгожданные краски и уже начал разрисовывать стену в спортивном зале.

- Вы не представляете, как горели его глаза! А мне до слез приятно, когда детям помогают. Они же все у меня родные. Я уходила домой, а он еще не ушел из спортивного зала, творил, придумывал, рассказывал детям о своем хобби. За ним подтянулись и другие ребята, им тоже было интересно посмотреть, как создается настоящий шедевр. Искренне признательны Чувашской энергосбытовой компании за то, что помогают самому ценному что есть на Земле – детям, - рассказала директор Порецкого центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Людмила Порфирьева.

Людмила Александрова, пресс-секретарь АО «Чувашская энергосбытовая компания»