Конкурс рисунков детей-инвалидов «Пусть всегда будет Солнце!»: обзор работ участников от 12 ноября

У девятилетнего казанца Захара Педченко рисунок называется «Кошачья радость».

Любимое занятие Захара - рисовать героев из мультфильмов. Каждый раз после просмотра мультика, Захар вдохновляется яркими и красочными героями и старается воплотить этих героев на бумаге.

Кирилл Синицин, юный художник из Казани, нарисовал золотого львёнка.

Мария Белякова изобразила Храброго Лиса.

Мария обучается в седьмом классе МБОУ «СОШ № 78» (г.Казань, надомное обучение). Она любит рисовать, общаться с друзьями онлайн, помогать маме в создании кулинарных шедевров, гулять и узнавать что-то новое. Мария посещает творческие занятия в клубе «Очумелые ручки». Храбрый Лис - такой же любознательный, активный и жизнерадостный, как и Мария.

Восьмилетняя жительница Набережных Челнов Александра Зубарева назвала свой рисунок «Мишка Умка». Девочка, как рассказывают ее близкие, рисует всегда и везде. Свои работы любит дарить друзьям.

Анастасия Зубанова из Казани нарисовала зебру. Работа выполнена с помощью цветных карандашей.

Настя старательная, спокойная, терпеливая, усидчивая девочка. Любит уроки чтения, русского языка, математики. Дружит со всеми одноклассниками.

Салима Бухараева из Казани прислала рисунок с пандой. Работа выполнена акварельными красками.

Салима очень жизнерадостная девочка, любит общаться со своими одноклассниками. Из школьных предметов предпочтение отдает урокам математики, чтения, рисования.

Ксения Шлепнева из Зеленодольска ходит в детский сад. Ей всего четыре годика. Девочка нарисовала утят на прогулке.

Напоминаем, что конкурс «Пусть всегда будет Солнце!» стал возможен благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Тематика детских работ может быть любой. Возраст участников - от 3 до 16 лет. Конкурс предназначен для детей с ОВЗ, проживающих в Татарстане.

Редакция ждет новые заявки.

Подать заявку можно по ссылке.

Там же заполняется форма и прикрепляется рисунок (не более двух).

Срок подачи до 14 Ноября (но желательно как можно раньше). Затем рисунки будут опубликованы на сайте «Комсомолки», где и пройдет народное голосование, которое завершится 15 декабря. По его итогам будут объявлены победители. Лауреаты конкурса получат денежные призы и дипломы.

Оригиналы детских работ «Комсомолка» ждет по адресу:

420080, Казань, пр. Ямашева, д.10, офис 301

Присылайте творческие работы своих детей. Рисуйте и выигрывайте!