Конкурс рисунков детей-инвалидов «Пусть всегда будет Солнце!»: обзор работ участников от 9 ноября

На конкурс «Пусть всегда будет Солнце!» в редакцию «Комсомольской правды» в Татарстане продолжают поступать заявки от детей всех возрастов из разных городов республики. На рисунках Сергея, Артема и Ёсина, как и у большинства детей-участников, главное действующее лицо – солнце.

Сергею Козину из Мензелинска 10 лет. Мальчик является ребенком-инвалидом с синдромом Дауна. Сергей воспитывается в неполной, многодетной семье. Он очень активный и подвижный. «Гори, гори ясно...» - так называется рисунок Сергея.

Артему Жилину из Бугульмы 7 лет. Его рисунок называется «Солнышко лучистое».

Артем любит рисовать. На рисунке он изобразил яркое солнце, которое улыбается и яркую радугу. Его рисунок солнечный, как и он сам.

Ёсин Рахматшоев также из Бугульмы. Ему 6 лет. На рисунке мальчик изобразил свою большую дружную семью под ярким солнцем и дал соответствующее название – «Пусть всегда будет солнце - пусть всегда будем мы».

Напоминаем, что Конкурс «Пусть всегда будет Солнце!» стал возможен благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Тематика детских работ может быть любой. Возраст участников - от 3 до 16 лет. Конкурс предназначен для детей с ОВЗ, проживающих в Татарстане.

Редакция ждет новые заявки.

Подать заявку можно по ссылке.

Там же заполняется форма и прикрепляется рисунок (не более двух).

Срок подачи до 14 Ноября (но желательно как можно раньше). Затем рисунки будут опубликованы на сайте «Комсомолки», где и пройдет народное голосование, которое завершится 15 декабря. По его итогам будут объявлены победители. Лауреаты конкурса получат денежные призы и дипломы.

Оригиналы детских работ «Комсомолка» ждет по адресу:

420080, Казань, пр. Ямашева, д.10, офис 301

Присылайте творческие работы своих детей. Рисуйте и выигрывайте!