В Татарстане 90-летняя пенсионерка едва не совершила суицид из-за угроз коллекторов

В обстоятельствах произошедшего теперь разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Неожиданный звонок поступил от 90-летний пенсионерки из Елабуги в полицию. Пожилая женщина призналась, что собирается покончить с собой. Причина – угрозы коллекторов, которые пообещали расправиться с ней и ее родными за просрочку банковского кредита. Сообщил "Комсомолке" собственный источник в правоохранительных органах.

По его словам, к пенсионерке вышел местный участковый. Полицейскому пришлось поспешить, судя по сказанному по телефону женщиной, приведи он свой замысел в реальность, могут пострадать другие люди. Пенсионерка не захотела открывать участковому, ему пришлось вести с ней переговоры через дверь. В итоге он сумел уговорить 90-летнюю женщину не делать необдуманных поступков. Сказал, что могут пострадать невинные люди. Женщина расплакалась и открыла дверь. Полицейский вызвал на место происшествия медиков "скорой", также уточнил источник "Комсомолки".

Он также сообщил, правоохранителю о причинах такого поведения пенсионерки рассказала ее дочь. По словам женщины, они с матерью брали кредит на погашение оплаты за учебу внука, но из-за проблем с коронавирусом был просрочен один из платежей. Банк выставил штраф, а на телефон женщин начали названивать коллекторы, которые угрожали им расправой. Вот, мол, у 90-летней пенсионерки и сдали нервы. Известно, что сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники правоохранительных органов.

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