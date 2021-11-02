«Родные места»: Побалуй себя вкусненьким

Продукция агропромышленного холдинга «РМ АГРО», которая выпускается сейчас под брендом «Родные места», давно завоевала любовь ценителей мясных деликатесов. Узнаваемые буквы «РМ» на упаковке - тот самый знак качества, неизменно гарантирующий высокое качество выпускаемых агрохолдингом изделий. С 1998 года в Мамадышском районе Республики Татарстан выпускают вкусные, питательные и, самое важное, натуральные мясные продукты.

Название марки «Родные места» не просто привлекательный маркетинговый ход. Это буквальное прочтение философии бренда. Мамадышская земля славится бескрайними зелеными полями, раскинувшимися под ярко-голубым небом. Здесь нет крупных промышленных предприятий, а вода в родниках, как и сотни лет назад, прохладная и чистая. И люди живут и работают здесь искренние и трудолюбивые, бережно сохраняющие традиции предков.

Вместе с тем «РМ АГРО» сегодня - крупный современный комплекс предприятий по выращиванию кормов, животноводству и сбыту молочной и мясной продукции. Это гигантская фабрика полного производственного цикла, каждый этап которого строго контролируется и оценивается. Собственные пашни, фермы и перерабатывающий комбинат гарантируют неизменно высокое качество и адекватное ценообразование выпускаемой продукции.

Каждый день из цехов агрохолдинга на прилавки магазинов отправляется более 15 тонн продукции под маркой «Родные места». В больших и малых городах страны, а любят и знают марку «РМ» далеко за пределами Татарстана, едят аппетитные сардельки и шпикачки, нежные сосиски и вареные колбасы, ароматные ветчина и окорока, деликатесные копченый шпик и домашняя грудинка… Ассортимент выпускаемых изделий так велик и разнообразен, что способен угодить самому разборчивому покупателю.

Особое внимание ценителям качественных мясных деликатесов следует обратить на сыровяленую продукцию марки «РМ». Отменный вкус, праздничный внешний вид и специфическая структура этих колбас обусловлены особой технологией производства, где сочетаются традиции и инновации.

Сыровяленое казы от «РМ АГРО» - это продукт категории А из конины, это сила мяса в его наивысшем качестве.

Острый вкус и твердая консистенция сыровяленого суджука «Родные места» не просто дань уважения к истории, это обращение к корням и кулинарным традициям тюркских народов.

Смесь душистых трав и специй, в которых говядина вялится долгие недели, придают бастурме «Родные места» изысканный аромат и приглашают в увлекательное гастрономическое путешествие по бескрайним просторам вкусовых ощущений.

Казы, суджук, бастурма… Даже маленькая тарелочка нарезки из этих колбас сделает стол нарядным, застолье - богатым, а хозяйку - хлебосольной.

Агрохолдинг «РМ АГРО» предлагает своим покупателям не только готовые продукты, но и мясные полуфабрикаты, которые могут стать основой вашего индивидуального кулинарного шедевра. С продуктами марки «Родные места» вы сможете приготовить наваристый гуляш, сытное азу, классический бефстроганов, суп на косточке, заливное из языка… Отличным решением для особого ужина станет премиальный стейк «Стриплойн». Встреча старых друзей запомнится надолго, если подать к столу стейки «Чак Ай Ролл».

Важно! Уже сейчас в ассортимент внесено 15 позиций, не содержащих в составе свинину.

ООО «РМ АГРО»

422191 РТ, Мамадыш, ул. Дачная, 15

sbyt@rm-mamad.ru

Тел. +7 (85563) 3-52-37

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