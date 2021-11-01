Глава МВД России Владимир Колокольцев наградил студентку из Казани медалью за спасение ребенка

за отважный поступок девушка была удостоена ведомственной медали «За смелость во имя спасения». Фото: МВД по РТ

Торжественная церемония состоялась в режиме видеоконференции с регионами. Так, помимо казанской студентки, ведомственных наград за спасение и проявленную при этом смелость были удостоены полицейские из Москвы, Бурятии, Красноярского, Приморского, Ставропольского, Хабаровского краев, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Московской, Нижегородской, Оренбургской и Тульской областей.

- Во все времена защитники правопорядка смело смотрели в лицо опасности, приходили на помощь в ситуациях, которые казались безнадежными. И делали это не только из чувства долга, но прежде всего – по зову сердца, - отметил глава МВД России Владимир Колокольцев.

И, да, Екатерина Кинчина является студенткой Казанского юридического института МВД России и рядовым полиции. Отметим, девушка была удостоена медали «За смелость во имя спасения» за отважный поступок, который она совершила в январе и только сейчас он был отмечен Указом президента России Владимира Путина.

Тогда в одном из дворов Казани под колеса автомобиля едва не попал маленький мальчик. Но его, рискуя собой, спасла, та самая студентка Екатерина Кинчина. Она отбросила ребенка в сторону, но при этом самой ей пришлось остаться на его месте.

- Я возвращалась домой после занятий. До дома мне надо было проходить через дворы по улице Короленко, вот там все и случилось, - вспоминает Екатерина.

На детской площадке играл мальчик, недалеко была его бабушка, но ребенок убежал от нее и начал взбираться на высокий сугроб. Девушка увидела, как в этот момент из-за угла выезжает автомобиль, а мальчик уже скатывается на дорогу. Реакция была молниеносной – Катя отшвырнула ребенка снова на сугроб, водитель же заметил девушку и вывернул в сторону.

- Я только услышала визг тормозов, и все, - рассказала Екатерина. – Ни я, ни ребенок в итоге не пострадали, нас не задело! Когда машина проехала мимо, я вытащила ребенка из сугроба, проверила, как он себя чувствует. Тут и бабушка мальчика подбежала, я передала его ей.

На вопрос: «Думала ли она во время этого поступка про себя?», девушка лишь пожимает плечами. По ее словам, времени на это не было. Мог пострадать ребенок, это главное!

Но есть и другие вопросы. Например, откуда у хрупкой девушки такая реакция и силы, благодаря которым она смогла за мгновенье закинуть ребенка на сугроб. Оказалось, что Екатерина несколько лет занимается чирлидингом, по сути, своеобразной спортивной акробатикой. Там девушкам и парням приходится часто друг друга подкидывать вверх, а после ловить.

К слову, в институт учиться на полицейского Екатерина поступила, воодушевленная примером отца. Тот после службы в Вооруженных силах пришел в МВД. Саму же девушку привлекает уголовное право. И еще ей интересна психология. Все это, как считает Катя, может помочь ей в дальнейшей работе в полиции.