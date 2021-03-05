"Я только услышала визг тормозов": в Казани курсантка МВД спасла ребенка из-под колес автомобиля

Хрупкая девушка смогла в мгновенье забросить ребенка на сугроб. Фото: МВД по РТ

В январе в одном из дворов столицы Татарстана под колеса автомобиля едва не попал маленький мальчик. Но его, рискуя собой, спасла, 21-летняя курсантка Казанского юридического института МВД России Екатерина Кинчина. Она отбросила ребенка в сторону, но при этом самой ей пришлось остаться на его месте.

- Я возвращалась домой после занятий. До дома мне надо было проходить через дворы по улице Короленко, вот там все и случилось, - вспоминает Катя.

В тот день на детской площадке играл мальчик, недалеко была его бабушка, но ребенок убежал от нее и начал взбираться на высокий сугроб. Курсантка увидела, как в этот момент из-за угла выезжает автомобиль, а мальчик уже скатывается на дорогу. Реакция была молниеносной – Катя отшвырнула ребенка снова на сугроб, водитель же заметил девушку и вывернул в сторону.

- Я только услышала визг тормозов, и все, - рассказывает девушка. – Ни я, ни ребенок в итоге не пострадали, нас не задело! Когда машина проехала мимо, я вытащила ребенка из сугроба, проверила, как он себя чувствует. Тут и бабушка мальчика подбежала, я передала его ей.

На вопрос: "Думали ли во время этого поступка про себя?", Катя лишь пожимает плечами. По ее словам, времени на это не было. Мог пострадать ребенок, это главное! Отметила она и то, что водитель, к счастью, ехал по двору медленно и успел вывернуть в сторону.

Но есть и другие вопросы. Например, откуда у хрупкой девушки такая реакция и силы, благодаря которым она смогла за мгновенье закинуть ребенка на сугроб. Оказалось, что Катя уже как пять лет занимается чирлидингом, по сути, своеобразной спортивной акробатикой. Там девушкам и парням приходится часто друг друга подкидывать вверх, а после ловить. И в этом спорте Катя добилась успехов – сейчас она уже член взрослой сборной Татарстана по чирлидингу.

К слову, в институт учиться на полицейского Катя поступила, воодушевленная примером отца. Тот после службы в Вооруженных силах пришел в МВД. Саму же девушку привлекает уголовное право. И еще ей интересна психология. Все это, как считает Катя, может помочь ей в работе.

А сегодня, 5 марта, в преддверии Международного женского дня 8 Марта стало известно, что МВД Татарстана направило документы для награждения 21-летней курсантки Казанского юридического института МВД России Екатерины Кинчиной. Умницу, красавицу и очень смелую девушку представили к медали МВД России "За смелость во имя спасения".