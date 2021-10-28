Конкурс «Пусть всегда будет Солнце!»: обзор детских рисунков от 28 октября

Напоминаем, что Конкурс «Пусть всегда будет Солнце!» стал возможен благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив и имеет денежный призовой фонд. Тематика детских работ может быть любой. Возраст юных участников - от 3 до 16 лет. Конкурс предназначен для детей с ОВЗ, проживающих в Татарстане.

Тана Нафигова живет в Казани. Ей 13 лет. Рисунок назвала «Город Солнце».

«Город Солнце».

Ее близкие рассказывают:

«Тана - девочка, которая рисует. Не художник. Она просто разговаривает образами. Иногда надо чуть меньше слов, чтобы понять. А когда тебя понимают, это счастье».

Динара Мингазова из поселка Шемордан Сабинского района свой рисунок назвала «Пусть всегда будет Солнце!».

«Пусть всегда будет Солнце!».

О себе Динара написала:

«Я очень люблю рисовать, танцевать, играть в шашки, пускать самолёты, люблю собирать лего, пазлы».

Полине Вариной из Казани 16 лет. Она – ученица Казанской школы N76 для детей с ограниченными возможностями здоровья. «Ангел» - так называется ее рисунок.

«Ангел».

Ее близкие написали:

«Полина девочка с диагнозом РАС. Родилась здоровой, развивалась по норме, ближе к году стала терять зрительный контакт, перестала откликаться на свое имя, понимать речь окружающих. 14 октября ей исполнилось 16. Что такое 16 лет жизни с аутизмом? Это огромный труд, маленькие успехи и полное сердце радости от этих успехов. И это наша жизнь».

Шестилетний Данияр Аглямов из села Верхний Искубаш Кукморского района. Он нарисовал мечеть. Данияр - активный, самостоятельный мальчик, очень любит рисовать.

Мы рассказали всего о нескольких работах и их авторах. Ждем новые заявки.

Подать заявку можно по ссылке.

Там же заполняется форма и прикрепляется рисунок (не более двух).

Срок подачи до 14 Ноября (но желательно как можно раньше).

Затем рисунки будут опубликованы на сайте «Комсомолки», где и пройдет народное голосование, которое завершится 15 декабря. По его итогам будут объявлены победители. Лауреаты конкурса получат денежные призы и дипломы.

Оригиналы детских работ «Комсомолка» ждет по адресу:

420080, Казань, пр. Ямашева, д.10, офис 301

Присылайте творческие работы своих детей. Рисуйте и выигрывайте!