Под Набережными Челнами экстренно сел самолет с хоккейной командой «Амур»

Посадка прошла в штатном режиме, без происшествий.

В ночь на 20 октября под Набережными Челнами из аэропорта «Бегишево» вылетел самолет с хоккейной командой «Амур». Спортсмены возвращались в Хабаровск после игры с татарстанским «Нефтехимиком». На борту Boeing 737-8 в тот момент находилось 42 пассажира.

Не прошло и часа после взлета, как экипаж воздушного судна затребовал у диспетчера экстренную посадку. Самолет развернули, и он снова сел в аэропорту «Бегишево».

Фото: скриншот с Flightradar

Как потом было установлено, произошла разгерметизация передней двери. Посадка прошла в штатном режиме, без происшествий. В итоге хоккеистам из Хабаровска пришлось задержаться в Татарстане. Домой они смогли вылететь только рано утром. К слову, в прошедшем матчи гости проиграли хозяевам по буллитам – 3:2 в пользу «Нефтехимика».