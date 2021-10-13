В Казани автобус снес трамвай с путей и врезался в столб, пострадали восемь человек

Из-за того, что автобус почти снес опору линии электропередач в городе остановлено движение трамваев по двум маршрутам. Фото: скриншот

Утром 13 октября в Казани на перекрестке улиц Декабристов и Шамиля Усманова во время поворота на право в трамвай маршрута №1 врезался автобус. Он снес вагон с путей и врезался в столб – опору линии электропередачи.

По предварительным данным Минздрава Татарстана, в этом дорожно-транспортном происшествии пострадали восемь человек, троим из них медицинскую помощь оказали на месте, а пятерых увезли в больницу с травмами средней тяжести.

В свою очередь, по данным ГИБДД Казани, в этой аварии числится только два пострадавших – пассажиры автобуса. Один ушиб колено, а у другого медики подозревают сотрясение головного мозга.

- Из-за аварии остановлено движение трамваев по маршрутам №1 и №6. На месте происшествия ведутся восстановительные работы, - тем временем сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

На месте продолжают работать сотрудники ГИБДД. Они должны установить все обстоятельства произошедшего ДТП. По одной из версий, находившаяся за рулем автобуса женщина не уступила дорогу трамваю.

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