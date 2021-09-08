А Казани в трамвай въехал КАМАЗ, вагон сошел с рельсов

У трамвая сильно поврежден бок. Фото: МУП "Метроэлектротранс"

Днем 8 сентября в трамвай маршрута №5 въехал КАМАЗ. От удара вагон сошел с рельсов, к счастью, никто не пострадал. Сообщает МУП «Метроэлектротранс».

- В результате столкновения у трамвая сошла с рельсов вторая тележка. На месте ДТП ведутся восстановительные работы, - гласит сообщение предприятия.

ДТП произошло во время подъема трамвая с улицы Академика Арбузова в сторону остановки «Улица Халитова». Как рассказал водитель КАМАЗа у не отказали тормоза.