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Происшествия8 сентября 2021 15:45

А Казани в трамвай въехал КАМАЗ, вагон сошел с рельсов

К счастью, никто не пострадал
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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У трамвая сильно поврежден бок. Фото: МУП "Метроэлектротранс"

У трамвая сильно поврежден бок. Фото: МУП "Метроэлектротранс"

Днем 8 сентября в трамвай маршрута №5 въехал КАМАЗ. От удара вагон сошел с рельсов, к счастью, никто не пострадал. Сообщает МУП «Метроэлектротранс».

- В результате столкновения у трамвая сошла с рельсов вторая тележка. На месте ДТП ведутся восстановительные работы, - гласит сообщение предприятия.

ДТП произошло во время подъема трамвая с улицы Академика Арбузова в сторону остановки «Улица Халитова». Как рассказал водитель КАМАЗа у не отказали тормоза.