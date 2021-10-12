В Альметьевске приступили к строительству масштабного скейт-парка

Проект будущего скейт-парка.

Альметьевск меняется на глазах. В городе строят Индустриальный сквер, а в нем масштабный скейт-парк. Строительство большого общественного пространства - Индустриального сквера в Альметьевске начали в этом году. Он будет расположен на улице Белоглазова, 62, на территории действующей котельной. Строительство ведется Институтом исследования стрит-арта (Санкт-Петербург) в рамках паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках» при поддержке нефтяников.

Проект будущего скейт-парка.

Сейчас работы вышли на следующий этап. Начали возводить скейт-парк. В городе появится новое пространство для спорта и активного образа жизни. Масштабный проект - строительство спота для самокатчиков, скеи тов и BMX раи деров, реализует компания - лидер индустрии экстремального паркостроения в России. Такие объекты построены в крупных городах России и ряде соседних стран. На территории в 1500 кв.м. будет сооружен современный инфраструктурный комплекс для занятий экстремальными видами спорта.

Проект будущего скейт-парка.

Концепция благоустроенного городского сквера со скейт-парком, местами отдыха и арт-объектами была разработана на основе исследований и опросов жителей нефтяного региона и стала совместной работой инициативного локального сообщества райдеров, экспертов по архитектуре, ландшафтному дизайну, паблик-арту и инженеров-строителей скейт-парков.

Строительство этого объекта поможет еще больше разнообразить досуг молодежи и станет ещё одной возможностью приобщить жителей и гостей города к здоровому образу жизни, сохранению природы и улучшению экологии. Скейт-парк будет органично вписан в концептуальный образ Индустриального сквера с его ландшафтными архитектурными и художественными решениями.

По мнению разработчиков проекта, новое общественное пространство - отличный пример гармоничного соседства промышленной архитектуры и общественных пространств, которое мы скоро сможем увидеть в Альметьевске.

Стройка продлится до весны 2022 года. В рамках строительства организаторы запланировали экскурсии по территории, перформансы, открытые презентации и другие события.