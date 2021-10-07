Зеленая энергия Чувашии: ЧЭСК начинает новую страницу своей истории с добрых дел

Чувашская энергосбытовая компания (группа компаний «Трансэнергопром») начинает новую веху своей истории с доброго дела: сотрудники компании провели благотворительную акцию на территории трех центров для детей-сирот Чувашии: Чебоксарского, Шумерлинского и Порецкого. Волонтеры решили разбить плодово-ягодные сады и высадить декоративные растения совместно с подопечными учреждения.

В мероприятии также приняли участие генеральный директор ООО «Трансэнергопром» Елена Климашевская, заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Сергей Чепурнов, заведующий сектором по обеспечению деятельности по опеке и попечительству и защите прав детей Минобразования Татьяна Васильева, члены Чувашского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество», региональной экологической общественной организации «Зеленый город».

Общаясь с ребятами, генеральный директор Трансэнергопрома Елена Климашевская отметила, что новая жизнь Чувашской энергосбытовой компании начинается с добрых дел и совместная высадка деревьев - это тоже энергия.

- Эти деревья - символ человеческой доброты и энергии. Дерево начнет расти и приумножать энергию Земли тем теплом, с которым его посадили. Деревья, посаженные детьми, всегда будут помогать планете. А ЧЭСК всегда будет помогать детям, за ними - наше будущее, - сказала Елена Климашевская.

Она также подчеркнула, что Чувашская энергосбытовая компания - социально ориентированная компания и все свои проекты, в том числе экологические, будет развивать еще больше. Говоря о перспективах развития компании, Елена Климашевская отметила, что ЧЭСК ожидает масштабная цифровизация, которая сделает общение с потребителями еще доступнее.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии республики Сергей Чепурнов отметил, что поддержка центров для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - благородное дело.

- Воспитание бережного отношения к природе должно закладываться в детстве. И сегодня мы все вместе на личном примере показали, как важно любить природу и как важно делать добрые дела во благо родного края, - отметил Сергей Чепурнов.

Доцент кафедры природопользования и геоэкологии Чувашского государственного университета им. И. Н. Ульянова Андрей Миронов рассказал, что пришел поддержать экологическую акцию со студентами первого курса.

- Сегодня у всех было хорошее настроение и мы получили заряд бодрости и энергии от природы. Радует, что сегодня есть такие организации, которые на личном примере показывают свою любовь к природе, к бережному отношению к ней, но еще все это заложили в свой бренд. Уверен, что сотрудничество Чувашской энергосбытовой компании с нашим факультетом поможет воплотить множество экологических проектов в республике, - сказал он.

В завершение мероприятия гости порадовали детей сладкими подарками.

Чувашская энергосбытовая компания - социально ориентированная компания и свои добрые традиции сохраняет. Ее связывает многолетняя дружба с воспитанниками детских домов республики. За это время проведено много ярких и незабываемых праздников, организованы экскурсионные выезды в столицу республики. Совсем недавно, 1 сентября, долгожданные подарки - стиральную машину и сладости получили воспитанники Шумерлинского центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Следуя давно устоявшимся традициям, новый бренд Чувашской энергосбытовой компании собрал все самое лучшее, что есть в республике, и отобразил это в цветовой палитре нового логотипа. Зеленый - символ свежести идей, гармонии и чистой энергии, основанной на экологичности региональной генерации и социально-экономической деятельности ЧЭСК. Голубой - символ спокойствия и стабильности, это небо и чистый воздух. Синий - доброта, верность и постоянство, это воды прекрасной реки Волги.

Новый бренд ЧЭСК олицетворяет намерение компании сохранить добрые традиции, присущие этносу Чувашии, и аккумулировать лучший профессиональный опыт для создания современного и комфортного сервиса обслуживания потребителей Чувашской Республики.