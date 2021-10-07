«Я выросла профессионально»: преподаватель из Казани стала советником министра просвещения России

Мария Голованова пока все еще находится в Москве. Фото: Из личного архива героя публикации

В Москве подвели итоги Всероссийского конкурса «Учитель года России-2021». В пятерке лучших оказалась финалистка из Казани – Мария Голованова, преподаватель английского языка гимназии №122 им. Ж. А. Зайцевой. Она успешно прошла все испытания - провела мастер-классы, открытые уроки и классные часы.

Но впереди было последнее испытание. На пресс-конференции «Вопрос учителю года» все пять финалистов в режиме реального времени отвечали на вопросы известных общественных деятелей, актеров, представителей родительского и педагогического сообществ.

В результате чего звание «Учитель года – 2021» получила преподаватель физики из Тюмени Екатерина Костылева. Тем не менее остальные финалисты, как и учительница из Казани Мария Голованова, стали советниками министра просвещения России Сергея Кравцова на общественных началах.

- Должностные инструкции я не видела, поэтому не могу точно сказать, что конкретно буду делать в качестве советника министра просвещения России, - честно призналась в разговоре с «Комсомолкой» учительница из Казани и сказала, что пока не успела уточнить, что ее ждет в работе в новом статусе.

Отметим, что Мария Голованова все еще находится в Москве. Там она принимает участие в форуме классных руководителей.

Финалистка конкурса «Учитель года - 2021» рассказала, что из-за плотного графика еще не анализировала свое выступление на конкурсе и пока не думала о дальнейших планах в работе.

- Чтобы переключиться на свою работу, внести в нее идеи и нововведения после конкурса, мне необходимо, в первую очередь, вернуться в родную гимназию №122, - сказала Мария Голованова «Комсомолке».

При этом она призналась, что всероссийский конкурс повысил ее самооценку как специалиста. Теперь она чувствует себя увереннее и на работе, и во внеурочной деятельности, и в общении с коллегами.

- Конкурс, в первую очередь, дал мне возможность систематизировать свои научные наработки, проанализировать свой опыт. В рутинной работе у учителя обычно не хватает на это времени. Могу сказать, что здесь я выросла профессионально и приобрела большое количество единомышленников в лице коллег, - отметила педагог в интервью «Комсомолке». - На конкурсе я проделала долгий и сложный путь. Когда твой труд воплощается в какой-то результат, это очень радостно и приятно. В то же время - это ответственность, ведь на тебя смотрит вся страна, а коллеги рассматривают твой опыт, как некий образец в своей работе.

Пока Мария Голованова не собирается комментировать возможность своего участия в следующем конкурсе «Учитель года - 2022».