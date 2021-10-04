Преподаватель английского из Казани Мария Голованова стала финалисткой всероссийского конкурса «Учитель года - 2021»

Вместе с ней за победу борются еще четыре педагога. Фото: @obrazovanie_kzn

3 октября в Ростове-на-Дону прошел заключительный этап всероссийского конкурса «Учитель года - 2021». Так, из 85 претендентов со всей страны было отобрано сначала 15 педагогов, а после строгий отбор жюри прошли лишь пять из них. Все они попали в финал конкурса. Среди них оказалась и преподаватель английского языка казанской гимназии №122 им.Ж.А.Зайцевой Мария Голованова.

Она успешно прошла все испытания - провела мастер-классы, открытые уроки и классные часы.

- Это большая гордость и волнение. Думаю, должно пройти еще время, чтобы ощутить себя одним из лучших учителей страны. Это великая миссия, и этот пеликан (награда в конкурсе — статуэтка хрустального пеликана, - Ред.) принадлежит всем учителям, которые каждый день учат детей. Испытания были не очень сложные, потому что на конкурсах мы делали те же манипуляции, что и в обычной жизни. Самое сложное задание - мастер-класс, потому что там публичный формат выступления. Ученики все были молодцы: с ними я даже не заметила, что в другом городе. Мне было эмоционально легко выступать, потому что чувствовала себя как дома, - цитирует Марию Голованову «КП - Ростов-на-Дону».

Вместе с педагогом из Казани в финал всероссийского конкурса «Учитель года 2021» также прошли преподаватель физики из Москвы Артем Барат, учитель физики из Тюмени Екатерина Костылева, преподаватель истории из Хабаровска Дмитрий Морозов, а также учитель русского языка и литературы из Ставрополя Анастасия Шрамко.

Имя лучшего из них должны огласить 5 октября в День учителя. Чествовать победителя будут в московском Кремле. Он не только получит Лучшего педагога страны выберут 5 октября, в Международный день учителя, и наградят в Кремле главный приз – «Большого хрустального пеликана», но и станет советником главы Минпросвещения РФ на общественных началах.