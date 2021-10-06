За кражу 14,6 миллиона рублей из СУ СКР Татарстана задержан следователь-криминалист

На свободе остался только один из подозреваемый, у которого, как раз, и должны находится украденные миллионы. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

След миллионов, украденных из отдела по особо важным делам следственного комитета, неожиданно привел к одному из лучших следователей по экономическим делам Татарстана.

Подполковника юстиции, следователя-криминалиста Марата Ш. едва удалось поймать, когда он на своей машине решил покинуть территорию республики. Его задержали сотрудники ГИБДД на трассе М-7 «Москва - Уфа». Сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах.

Напомним, в ночь на 4 октября в центре Казани был обворован отдел по расследованию особо важных дел в сфере экономики. Злоумышленники закрасили объективы камер видеонаблюдения краской из баллончика. Проброались на второй этаж здания без охраны, зашли в определенный кабинет и обчистили его. Их добычей стало более 14,6 миллиона рублей, которые хранились в сейфе в качестве вещественных доказательств, а также некторые материалы по уголовному делу одного из известных в Татарстане бизнесменов.

Вычислить куда скрылись похитители правоохранителям удалось по записям с камер установленным в округе, их все злоумышленники не смогли бы закрасить даже большом желании. Вскоре троих из них задержали в Альметьевске. Во время обыска была найдена и изъята част похищенной суммы. Сомнений в том, что это именно те деньги не было. Дело в том, что номера купюр как вещдок переписали и сохранили.

Как отметил источник «Комсомолки», задержанные почти сразу начали давать признательные показания, благодаря которым удалось выйти на следователя-криминалиста, который является если не организатором дерзкой кражи, то наводчиком точно.

Также, по данным собеседника «Комсомолки», сейчас идет поиск еще одного участника кражи из следственного комитета – предполагается, что именно при нем находится большая часть похищенных денег.