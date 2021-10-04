Жители Казани за один день собрали для подопечных «День добрых дел» свыше 2 тонн теплых вещей

В акции приняли участие свыше 500 человек. Верхняя одежда, носки, обувь, детские вещи, и куртки, пальто - за день жители города принесли более 2 тонн вещей. В благодарность каждый получил от фонда и его партнеров символические подарки – сувенирные браслеты, кофе со скидкой от кофейни «Шоколадница». Среди тех, кто принес вещи, фонд и ювелирный магазин «ЭПЛ Якутские бриллианты» провели розыгрыш серебряных подвесок, счастливыми обладательницами которых стали семь участниц акции.

Вещи, собранные в субботу, будут отсортированы и переданы нуждающимся в пункте выдачи склада «Хорошие руки» по адресу: ул. Калинина, 3. Ежегодно здесь получают одежду, обувь, бытовую технику и прочие необходимые предметы более 12 тысяч человек.

Выездные акции по приему вещей фонда «День добрых дел» проводит регулярно. На постоянной основе пункты приема вещей склада «Хорошие руки» работают с понедельника по субботу по адресам ул. Калинина, 3 и Восстания, 59. Требования к собираемым вещам: чистые и в хорошем состоянии, цвет, размер и фасон не имеют значения.

СПРАВКА

«День Добрых Дел» - благотворительный фонд, созданный волонтерской группой в 2009 году, зарегистрирован как некоммерческая благотворительная организация в 2012 году.

Среди основных проектов фонда:

- Социальное такси – сервис по перевозке пассажиров с ограниченными возможностями. Специальный микроавтобус оборудован пандусом, креплениями и другими техническими средствами, обеспечивающими необходимое удобство для пассажиров, передвигающихся в инвалидных колясках. Все перевозки осуществляются бесплатно, проект финансируется за счет благотворительных пожертвований граждан и организаций. Наиболее популярные маршруты – в больницы, поликлиники, реабилитационные центры.

- Театр без границ – совместный проект фонда и Казанского ТЮЗа, который делает возможным комфортный просмотр спектаклей в театре одновременно и для здоровых детей, и для детей с инвалидностью. На спектаклях «Театра без границ» детям с проблемами со зрением тифлокомментатор через наушники описывает всё происходящее на сцене (декорации, эмоции и действия актёров), а сурдопереводчик помогает «услышать» спектакль с помощью языка жестов. В рамках проекта адаптированы спектакли «Дикий», «Молодильные яблочки», «Маленький принц» и «Оскар и Розовая Мама».

- Благотворительный склад «Хорошие руки» - первый в Казани и один из немногих в России централизованных пунктов приема, обработки, хранения и распределения бывшего в употреблении имущества граждан и организаций. 3 склада в г. Казань обеспечивают одеждой, обувью и предметами быта малоимущих, многодетных, пенсионеров и другие незащищенные слои населения на безвозмездной основе.