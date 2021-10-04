Право на жизнь: Власти Чебоксар помогут пункту передержки бездомных животных

Власти Чебоксар озаботились вопросом содержания беспризорных животных в городе. В ближайшее время будет предпринят ряд мер, направленных на решение проблем пункта передержки животных «Право на жизнь». Об этом рассказал глава Чебоксар Олег Кортунов.

- На одном из приемов граждан по личным вопросам обратилась организация зоозащитников города с просьбой оказать помощь в решении насущных проблем пункта передержки животных «Право на жизнь», - поделился градоначальник на своей странице в социальных сетях.

Для того чтобы понять масштабность проблем и определить фронт работ, чиновники выехали на место, где Кортунов вместе с членами постоянной комиссии по экологии ознакомились с текущим состоянием приюта.

- Проблем в приюте множество. Решать их будем системно, - резюмировал итоги поездки мэр Чебоксар.

Так, первостепенной задачей остается подготовка пункта передержки к зимнему периоду. Как можно быстрее необходимо разрешить вопросы энергообеспечения, благоустройства территории и обустройства пищеблока для приготовления еды для животных. Один из первых шагов в ближайшее время - обустройство 480 кв. м площади приюта асфальтовой крошкой.

- Для урегулирования всех возникающих трудностей на базе постоянной комиссии по экологии будет создана рабочая группа, - анонсировал Олег Кортунов.

К слову, в настоящее время в приюте содержатся около 420 «хвостиков» при нормативной вместимости 250 животных. В прошлом году администрация города выделила приюту земельный участок по Лапсарскому проезду Марпосадского шоссе общей площадью 1,3 гектара. Здесь должен появиться новый приют. В апреле все того же 2020 года заключен контракт с подрядной организацией ООО СМК «Электромонтаж» на разработку проектной и рабочей документации объекта. Однако, по словам депутата Максима Гребенкина, в связи с изменением норм содержания животных имеющуюся документацию теперь предстоит несколько доработать, на что также потребуется дополнительное финансирование. По сообщению администрации города, ориентировочная стоимость строительства объекта составит 80 миллионов рублей.

Вместе с этим для расширения существующего приюта в 2020 году пункту передержки выделили дополнительный земельный участок площадью 3268 кв. м. Олег Кортунов пообещал, что вопрос финансирования разработки проектно-сметной документации для реконструкции имеющегося приюта будет рассмотрен уже в текущем месяце при уточнении бюджета.

В настоящее время, по словам Максима Гребенкина, при создании приютов основная задача не изолировать животных в клетках и загонах, а обезопасить и их, и общество от тяжелых последствий. Достигается это в несколько этапов: сначала зверей ловят, вакцинируют, стерилизуют и отпускают. Но возвращают в прежнюю среду обитания лишь тех, которых по результатам продолжительного наблюдения признали неагрессивными и безопасными. Также, по мнению экспертов, очень важно пристраивать животных в надежные руки. Пока же этим вопросом занимаются волонтеры.