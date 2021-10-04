Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков досрочно прекратил полномочия

Алексей Ладыков (в середине) назначен полпредом Чувашии при президенте России.

На минувшем внеочередном одиннадцатом заседании Чебоксарского городского Собрания депутатов принято решение о досрочном прекращении полномочий Алексея Ладыкова в должности главы администрации города Чебоксары.

- За 10 лет плодотворной работы на посту главы администрации города Алексей Олегович кардинально изменил наш город: создана комфортная среда и своевременная качественная инфраструктура, развивается туризм и экологическое благополучие, - отметил вклад Ладыкова мэр Чебоксар Олег Кортунов.

По словам градоначальника, только за последние пять лет благоустроено 572 двора, построено 20 детских садов, открыто 3 школы, еще 5 детских садов будут сданы в этом году. Также в Садовом микрорайоне города ведется строительство самой большой школы в Поволжье. Благодаря реализованным программам на новый уровень вышло качество городских дорог - нормативным требованиям теперь отвечают 70 процентов дорог. Также под руководством Ладыкова проведена огромная работа по строительству очистных сооружений, вводу жилья, переселению из аварийного жилищного фонда. Внедрена система «Безопасный город», реализована транспортная реформа, модернизирована система уличного освещения.

Мэр Чебоксар подчеркнул вклад Алексея Ладыкова и в развитие туристической привлекательности города: реализованы масштабные проекты благоустройства Московской набережной и Красной площади.

- Хотелось бы поблагодарить за плодотворный многолетний труд на благо горожан и пожелать новых успехов, - в заключение обратился к коллеге Олег Кортунов.

Благодарность за проделанный труд, а также пожелания успехов на новом месте работы Алексею Ладыкову прозвучали и от других коллег. Среди них депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Алла Салаева, председатель Государственного Совета Чувашской Республики седьмого созыва Леонид Черкесов, главный федеральный инспектор по Чувашской Республике Геннадий Федоров, руководитель администрации главы Чувашской Республики Вячеслав Борисов, сенатор Российской Федерации - представитель от Государственного Совета Чувашской Республики Николай Владимиров.

На внеочередном одиннадцатом заседании Чебоксарского городского Собрания депутатов принято решение о досрочном прекращении полномочий Алексея Ладыкова.

Сам Ладыков был тронут словами соратников. В ответном слове он особо подчеркнул, что за 10 лет совместной работы пришлось пройти тяжелый, но интересный путь.

- Я обращаюсь и к вам со словами искренней благодарности. От всего сердца говорю спасибо депутатам городского Собрания, руководителям всех структурных подразделений администрации, руководителей муниципальных предприятий за вашу работу, за нашу многолетнюю, плодотворную совместную деятельность, - сказал он.

Напомним, в соответствии с указом главы Чувашской Республики Олега Николаева Алексей Ладыков назначен на должность заместителя председателя Кабинета министров Чувашской Республики - полномочным представителем Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации.

По решению депутатов городского собрания на должность врио главы администрации города назначен Андрей Петров. Уточняется, что руководитель аппарата администрации Чебоксар будет исполнять обязанности сити-менеджера до назначения нового главы администрации.