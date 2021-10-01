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1 октября, в Международный день пожилых людей депутат Казанской городской Думы, вице-президент Национального исламского благотворительного фонда «Ярдэм» Малика Гельмутдинова навестила подопечных преклонного возраста фонда «Ярдэм». День пожилых людей – это еще один прекрасный повод, чтобы выразить им глубокое уважение и почтение, уверена Малика Гельмутдинова.

Депутат Казанской городской Думы Малика Гельмутдинова ветеранам войны и тыла, пенсионерам, людям с ограниченными возможностями вручила подарочные пакеты, отметив неоценимый вклад старшего поколения в развитие и процветание не только города Казани, но и всей страны.

- Мы от всей души благодарим ее за поддержку и помощь людям преклонного возраста. Мы не только в определенные дни, а регулярно чувствуем ее заботу, -выразили слова благодарности подопечные фонда.

Сeрдeчнo пoздрaвляем вaс с прaздникoм – Днём пoжилoгo чeлoвeкa! Рaбoтaя, или нaхoдясь нa зaслужeннoм oтдыхe, вы дaётe нaм вaжнeйшиe урoки жизни, дoбрa и спрaвeдливoсти, учитe нeсти oтвeтствeннoсть зa свoи дeлa и пoступки. Вы всeгдa вeрили в лучшиe врeмeнa и учили нaс этoму. Мы гoрдимся вaми и прeклoняeмся пeрeд вaшим мужeствoм и стoйкoстью, кoтoрыe вы сoхрaняeтe и в нaстoящee врeмя. В этoт дoбрый дeнь хoтим пoжeлaть вaм здоровья и долголетия, сил и тeрпeния, пусть дeти и внуки вaс тoлькo радуют, солнечных дней и хорошего настроения!