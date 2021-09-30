2 октября фонд «День добрых дел» организует сбор вещей на парковке ТРК Парк Хаус

В ближайшую субботу с 11.00 до 18.00 фонд «День добрых дел» проведет акцию по сбору вещей на парковке ТРК Парк Хаус. Собранные вещи будут переданы подопечным фонда в рамках работы проекта «Благотворительный склад «Хорошие руки» - одного из крупнейших в России системно работающих пунктов приема, обработки и распределения бывших в употреблении вещей.

- Ежегодно на нашем складе получают одежду, обувь, бытовую технику и прочие необходимые предметы около 12 тысяч человек. В Казани работают два пункта приема, дополнительно фонд проводит «выездные» акции по приему вещей, чтобы о возможности и сдать, и получить вещи узнали еще больше горожан. Участники дарят своим вещам вторую жизнь и помогают тем, кто по какой-либо причине сейчас не может позволить себе их купить, - поделился основатель фонда «День добрых дел» Рустем Хасанов.

Акция по сбору вещей пройдет 2 октября с 11.00 до 18.00 на парковке ТРК Парк Хаус. Требования к собираемым вещам: чистые и в хорошем состоянии, цвет, размер и фасон не имеют значения.

Пункты приема вещей «Хорошие руки» работают постоянно по адресам: ул. Восстания, 59 и ул. Калинина, 3. По последнему адресу производится и выдача – здесь нуждающиеся могут получить бесплатную вещевую помощь.

СПРАВКА

«День Добрых Дел» - благотворительный фонд, созданный волонтерской группой в 2009 году, зарегистрирован как некоммерческая благотворительная организация в 2012 году.

Среди основных проектов фонда:

Социальное такси – сервис по перевозке пассажиров с ограниченными возможностями. Специальный микроавтобус оборудован пандусом, креплениями и другими техническими средствами, обеспечивающими необходимое удобство для пассажиров, передвигающихся в инвалидных колясках. Все перевозки осуществляются бесплатно, проект финансируется за счет благотворительных пожертвований граждан и организаций. Наиболее популярные маршруты – в больницы, поликлиники, реабилитационные центры.

Театр без границ – совместный проект фонда и Казанского ТЮЗа, который делает возможным комфортный просмотр спектаклей в театре одновременно и для здоровых детей, и для детей с инвалидностью. На спектаклях «Театра без границ» детям с проблемами со зрением тифлокомментатор через наушники описывает всё происходящее на сцене (декорации, эмоции и действия актёров), а сурдопереводчик помогает «услышать» спектакль с помощью языка жестов. В рамках проекта адаптированы спектакли «Дикий», «Молодильные яблочки», «Маленький принц» и «Оскар и Розовая Мама».

Благотворительный склад «Хорошие руки» - первый в Казани и один из немногих в России централизованных пунктов приема, обработки, хранения и распределения бывшего в употреблении имущества граждан и организаций. 3 склада в г. Казань обеспечивают одеждой, обувью и предметами быта малоимущих, многодетных, пенсионеров и другие незащищенные слои населения на безвозмездной основе.