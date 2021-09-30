Бизнес-биология от компании ТАТПРОФ: «Достигая успеха, делись им с окружающими»

Журналистов для личного знакомства с производственными мощностями АО ТАТПРОФ пригласил бессменный руководитель предприятия - его генеральный директор Сергей Рачков.

Генеральный директор предприятия ТАТПРОФ Сергей Рачков.

Чтобы вникнуть в тонкости изготовления алюминиевых конструкций, гостям с камерами и диктофонами пришлось соответствующе экипироваться: без каски и светоотражающего жилета в цехах находиться нельзя. Завод встретил журналистов реально горячо: первой экскурсантов «поприветствовала» печь, где плавят алюминий при 850 градусах Цельсия.

МОДЕРНИЗАЦИЯ НА РАЗ, ДВА, ТРИ

Немного статистики. Компания основана в 1990 году. Производство базируется в Набережных Челнах. Объем производства - 180 тонн профиля в сутки. ТАТПРОФ сегодня занимает 20 процентов российского рынка алюминиевых профилей, произведенных методом экструзии, что выдвигает его на лидерские позиции в отрасли. Выручка за 2020 год составила 8,4 млрд рублей. По итогам 2021 года объемы производства составят 56,2 тыс. тонн. Профиль экспортируется и в страны СНГ, и за рубеж. За минувшие два года собственные инвестиции в модернизацию производства составили порядка 1,5 млрд рублей.

На что были потрачены полтора миллиарда, журналистам, конечно же, с гордостью показали.

Во-первых, это новейшая покрасочная линия. На минуточку, самая крупная в Европе. Запустили ее совсем недавно - в августе 2021 года.

- Производительность линии составляет полторы тысяч квадратных метров в час, а это значит, что в месяц здесь можно окрасить до миллиона квадратных метров профиля, - обрисовал мощь новинки начальник цеха полимерно-порошкового покрытия Марс Хадиев.

Линия отличается не только богатырской производительностью, но и впечатляющей эргономичностью: работать здесь гораздо легче и удобнее, что позволило привлекать в качестве операторов женщин.

Во-вторых, прессовый комплекс - новая экструзионная линия с производительностью 33 тонны в день, или 12 тысяч тонн в год. Сейчас комплекс работает в тестовом режиме, запуск его на полную мощность запланирован на середину октября.

Все процессы комплекса максимально автоматизированы, - рассказал руководитель бюро экструзии и литья Евгений Пантелеев. - Сейчас мы ведем обучение сотрудников для работы на этом прессе.

Еще одно дорогостоящее вложение компании, запланированное на 2022 год, это строительство автоматизированного складского комплекса объемом 38 000 кубометров продукции, который позволит увеличить производительность логистических операций на 40 процентов.

СИЛА В КАДРАХ

Финансовые издержки на предприятии считают не тратами, а заделом на будущее: модернизация производства позволит значительно увеличивать выход готовой продукции и, соответственно, повышать зарплаты, улучшать условия труда и участвовать в социально значимых проектах. Например, в разгар прививочной кампании от коронавируса на заводе внимательно прислушались к опасениям сотрудников, сомневавшихся в эффективности вакцинации. И провели углубленную диспансеризацию, чтобы выявить тех, кому прививка не пошла бы на пользу.

- Стоило это 5 тысяч рублей на каждого сотрудника, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» генеральный директор предприятия Сергей Рачков. - Это не так дорого.

- А как в общем и целом работается в ТАТПРОФе его почти 700 сотрудникам?

- Сейчас средняя заработная плата на предприятии составляет порядка 57 тысяч рублей в месяц. Мы стараемся быть привлекательными для квалифицированных кадров. Важные компоненты создания такого образа - вахта, столовая с блюдами ресторанного уровня, спецодежда, корпоративные мероприятия.

Работников, выбирающих ЗОЖ, поддерживают на предприятии и морально, и финансово. Для тех, кто в столовой регулярно приобретает блюда ППшной, или, как ее называют здесь, «зеленой», направленности, выделяют дотацию на обеды, которая покрывает более половины их стоимости.

Проблемы тоже есть, куда без них. Внедряемое в производство современное «умное» оборудование требует от операторов, его обслуживающих, определенного уровня знаний и навыков. И пока Набережные Челны, да и вся Республика Татарстан не могут полноценно утолить кадровый голод ТАТПРОФа. На предприятии надеются, что ситуация исправится, раз она находится на «красной кнопке» у руководства Татарстана. И предлагают специалистам порядка ста вакансий с достойным заработком.

- У нас есть и собственная программа подготовки квалифицированных кадров, она называется «Толковый новичок», - говорит Сергей Рачков. - Для участия в ней мы приглашаем на работу студентов третьих и четвертых курсов вузов. Ищем ресурсы и в собственных рядах, работаем с подрастающим поколением, с детьми сотрудников - проводим экскурсии по производственным цехам, а во время летних каникул приглашаем школьников поработать и заработать. Их количество в 2021 году было рекордным - 60 человек. А те, кому мест не хватило, очень расстраиваются.

УШЛИ ПО ГРИБЫ…

Ежемесячно при помощи продукции ТАТПРОФа одевают в стекло полмиллиона квадратных метров зданий по всей стране. В Казани плодами совместных трудов архитекторов и конструкторов компании украшены «Чаша» городского ЗАГСа, Центр гребных видов спорта, Дворец единоборств и Академия тенниса, в Набережных Челнах - ИТ-парк, в Сочи - лыжно-биатлонный комплекс «Лаура» и ледовый дворец «Большой», в Самаре - стадион «Самара Арена», в Евпатории - спортивный комплекс «Арена-Крым», в Красноярске - бизнес-центр «Баланс», в Грозном - жилой комплекс «Грозный-сити», в Уфе - ЖК «Уфимский Кремль», приморский океанариум на острове Русский… Перечислять можно долго - список объектов просто огромный. Но четыре года назад компания взяла новый курс, начала развивать особое направление своего бизнеса - агротехнологии. Дочернее подразделение АО ТАТПРОФ - фирма ГРИНАЛ - производит стеллажные и транспортные системы для выращивания грибов.

Толчком к новому виду деятельности послужила необходимость разработать конкурентоспособное пищевое оборудование в рамках концепции импортозамещения. Замахнувшись на столь масштабный проект, кампания в достаточно сжатые сроки смогла занять лидирующие позиции в этом секторе рынка. Как утверждают здесь, уже почти 80 процентов российских производителей грибов выращивают свои шампиньоны на гриналовском оборудовании. Да что там в России! В Париже прямо в черте города энтузиастами был реализован проект по переоборудованию подземной автостоянки в комплекс для выращивания грибов.

Журналистам показали, как выглядят не только сами грибные плантации комплекса ГРИНАЛ, а это многоэтажные стеллажи, оборудованные мощными светильниками, но и рабочее место сборщика грибов. Удобная и безопасная тележка поднимает сотрудника на необходимую высоту, и он сидя обрабатывает собранный урожай. Кстати, о светильниках. Они тоже производятся в компании, так что покупатель грибного комплекса получает технологическую линию «под ключ».

Но с головой уходить в грибной бизнес в компании ТАТПРОФ не намерены. Тем более занимать в нем нишу на сто процентов.

- Монополисты всегда рано или поздно теряют нюх, - пожимает плечами Сергей Рачков. - Конкуренция всегда должна сохраняться. Со своей стороны, мы будем активно вписываться в программы обслуживания оборудования, его ремонта и модернизации. Вы знаете, покорить весь мир задачи у нас нет. Наша цель - создание гибкого мобильного современного предприятия, которое в долгосрочной перспективе будет конкурентоспособным. Чтобы на заводской проходной, образно говоря, стояла очередь из желающих у нас работать.

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Фото предоставлены пресс-службой ТАТПРОФ.