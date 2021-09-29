В Чувашии из-за коронавируса отменили все массовые мероприятия, а вход в кафе решили сделать по QR-коду

Ограничения будут действовать до особого распоряжения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Чувашии Олег Николаев из-за непростой ситуации с коронавирусом в республике внес изменения в указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Этим он ввел на территории региона новые, то есть еще не забытые, антиковидные ограничения. Которые касаются именно массовых мероприятий с присутствием людей – их все отменили. Кроме того, сейчас власти республики планируют ввести практику предъявления QR-кода о вакцинации от коронавируса при входе в точки общепита - нет прививки, пройти не разрешат.

Согласно указу, в том числе, приостанавливается проведение и таких мероприятий, как досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских и рекламных.

Оказание соответствующих услуг запрещены и в торговых центрах, и в кафе, и в ресторанах, и на аттракционах в помещениях, да и в любых местах массового скопления людей.

- Ограничения будут действовать до особого распоряжения при улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки, - отметили в пресс-службе главы Чувашии.

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