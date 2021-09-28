Из-за короанвируса в Набережных Челнах отменили все массовые мероприятия

В городе отмечается низкие темпы вакцинации местного населения от коронавируса, да и число выявляемых новых больных не снижается. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Исполкоме Набережных Челнов прошло заседание местного оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. Так, выслушав все предложения, мэр города Наиль Магдеев принял решение из-за сложной ситуации с инфекцией отменить в татарстанском автограде все массовые мероприятия.

- Принято решение о проведении двух предстоящих мероприятий только на уровне трудовых коллективов – Дня учителя и Международного дня пожилых людей, - отметили в пресс-службе администрации города.

Помимо этого, в общественном транспорте и помещениях Набережных Челнов проведут работу по напоминанию о соблюдении актиковидных мер. Напомним, в городе отмечается низкие темпы вакцинации местного населения от коронавируса. На данный момент привито лишь 32% от запланированного. Ситуация же с заболеваемостью остается напряженной. Тенденций к снижению числа выявляемых зараженных пока нет.