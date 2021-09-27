В комплексе фонда «Ярдэм» стартовал трехдневный семинар «Работа имамов в системе ФСИН»

Семинар, организованный АНО «Ресурсным центром по развитию исламского и исламоведческого образования» ИМО КФУ, включает в себя рассмотрение актуальных вопросов психологических, теологических и иных вопросов взаимодействия с верующими, отбывающих уголовное наказание.

Слушателями выступают действующие священнослужители, осуществляющие духовное служение в исправительных учреждениях по Республики Татарстан. Имамы прибыли из тех городов и районов республики, где расположены колонии: из Менделеевска, Нижнекамска, Альметьевска, Бугульмы, Казани.

Стоит отметить, что деятельность по духовному окормлению является одним из направлений фонда «Ярдэм». Руководители Национального исламского благотворительного фонда «Ярдэм» — Советник муфтия Татарстана по социальным вопросам, председатель Совета фонда «Ярдэм» Илдар Баязитов, президент фонда «Ярдэм» Ильгам Исмагилов являются членами Общественной наблюдательной комиссии Республики Татарстан.

Деятельность, которая ведется ДУМ РТ и Фондом «Ярдэм» в исправительных учреждениях Республики Татарстан - очень значимая. То, с какими мыслями и намерениями освободятся те, кто сейчас отбывает наказание - озлобленными, радикальными или осознавшими свою вину и ставшими на путь исправления мусульманами - во многом зависит от старания имамов, их искренности в работе с осужденными.