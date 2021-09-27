Проект «Комсомольской правды» в Казани стал победителем первого конкурса Президентского фонда культурных инициатив!

Проект ежегодного конкурса рисунков детей-инвалидов «Пусть всегда будет солнце!» стал победителем. Фото: Олег УКЛАДОВ

«Комсомольская правда» в Казани осуществит на территории Татарстана проект по проведению ежегодного конкурса «Пусть всегда будет солнце!».

Именно он из восьми претендентов стал победителем первого грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив.

«Пусть всегда будет солнце!» - это конкурс рисунков среди детей-инвалидов. Голосование будет проходить на сайте «Комсомольской правды» в Казани - kazan.kp.ru.

Конкурс предполагает занятия рисованием, которые помогут раскрыть творческий потенциал, сформировать жизненные и социальные компетенции через общение с миром изобразительного искусства, поспособствовать социализации, адаптации через художественно -творческую деятельность. Именно поэтому рисование является обязательной частью всех утвержденных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Особенности проекта «Комсомольской правды» в Казани:

- Открытость и доступность;

- Возможность постоянной обратной связи с организаторами;

- Реальная возможность выиграть мотивирующий приз;

- Получить денежное вознаграждение за работу;

- Принятие особенностей, возможность получения помощи и поддержки со стороны семьи или педагога;

- Отсутствие ограничений (пол, возраст, диагноз, самостоятельность);

- Свободная тематика и техника;

- Первый масштабный проект такого уровня в Татарстане.

#культурнаяволна