В Чебоксарах капремонт дворов обещают завершить к 1 октября

В Чебоксарах работы по капитальному ремонту и благоустройству придомовых территорий находятся на финишной прямой. Подрядчики обязались сдать все объекты уже к 1 октября. На прошедшей неделе глава города Олег Кортунов вместе с постоянной комиссией городского собрания депутатов по вопросам городского хозяйства ознакомились с ситуацией на местах и пообщались с местными жителями.

По сообщению Кортунова, практически на всех проинспектированных объектах запланированный объем работ выполнен на 60 - 90%. Так, например, на территории домов № 22 и 24 по улице Дементьева (подрядчики АО «Дорэкс», ООО «Интехстрой», ООО «ДиКом») осталось выполнить лишь асфальтирование тротуаров и проездов, а также обустроить площадки под различные малые архитектурные формы. На большой дворовой территории, объединяющей дома № 72, 74, 76, 78 и 80 по улице Б. Хмельницкого и дом № 19 по улице Дементьева, подрядчикам (АО «Дорэкс», ООО «ИвсСтрой», ООО «Металлстройстиль») осталось установить ограждения, подготовить площадки под малые архитектурные формы и завершить работы по устройству и ремонту тротуаров.

После инспекционного объезда мэр Чебоксар сообщил, что все объекты находятся под контролем и не будут оставлены без внимания.

Вместе с этим градоначальник отметил заинтересованность и инициативность местных жителей - они обращались с замечаниями и предложениями по вопросам благоустройства территорий.

- Каждое обращение мы обсуждаем и берем в работу, - подчеркнул глава Чебоксар.

Напомним, в этом году новую жизнь получат 70 дворовых территорий, относящихся к 120 многоквартирным жилым домам, в которых проживают 32 тысячи чебоксарцев. Главная особенность проводимых работ - комплексный подход. Во всех дворах единовременно ремонтируют проезды, тротуары, входные группы, обустраивают парковки для автомобилей, благоустраивают детские игровые комплексы и спортивные площадки. По данным Управления жилищным фондом города Чебоксары, благодаря выполненному объему работ доля дворов, находящихся в ненормативном состоянии, снизится до 40%.

Капремонт и благоустройство дворов в текущем году проводится сразу по двум программам. Бюджетами всех уровней на эти цели выделено 358,2 миллиона рублей. Колоссальное адресное финансирование муниципалитет в этом году получил благодаря поддержке главы республики Олега Николаева.

Так, в рамках программы «Развитие транспортной системы Чувашской Республики», входящей в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», отремонтировано 24 дворовые территории. На эти цели выделено 39,2 миллиона рублей. Остальные дворы приведут в надлежащее состояние в рамках программы «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики», по которой объем финансирования составляет 319 миллионов рублей. Кстати, по условиям участия в этой программе жители домов софинансируют проект на 1% от сметной стоимости работ.

По данным городской администрации, подрядчиками работ в разных районах города выступают ООО «Стройка 21», АО «Дорэкс», ООО «Альтдорстрой», ИП Хабоян, «Дорстройсервис» и ООО «ДСК1». Контроль качества выполнения работ в зависимости от программ возложен на специализированные организации ООО «СтройДорТест», ООО «Анвар» и ООО «Волгастройконтроль».