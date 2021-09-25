Житель Ульяновска в инвалидной коляске защитил своего пса от стаи бродячих собак

Инцидент произошел на проспекте Ливанова в Заволжском районе города. Фото: скриншот из видео

24 сентября в соцсетях распространился видеоролик, в котором стая бродячих собак напала на пса жителя Ульяновска в инвалидной коляске. Инцидент произошел на проспекте Ливанова в Заволжском районе города.

Спасая своего питомца, мужчина упал на асфальт, затем оттащил свою собаку от напавших животных. Очевидцы утверждают, что серьезных последствий для мужчины и собаки нет.

В комментариях развернулись баталии неравнодушных. Кто-то защищал бездомных собак, обвиняя инвалида-колясочника, а кто-то возмущался отсутствию контроля за ними.

- На стоянках всегда живут прикормленные собаки. Зря он мимо неё со своим псом гулять поехал, - отметил один из пользователей соцсети.

- Он поехал там, где ему есть возможность проехать на его коляске. Что, теперь человеку из дома не выходить? – возразила ему женщина.

- Инвалиду надо вести собаку на поводке и в случае опасности быстро забирать ее на руки. И нечего бить на жалость здесь, любишь свою собаку, позаботься о ней. любая собака должна быть на поводке, это и есть ее безопасность…по улицам хозяева мелких собак гуляют без поводков и потом удивляются, когда на них налетают большие собаки, - заявила одна из пользователей.

- Попробуйте тронуть этих собак бродячих, начнется треш, вплоть до того, что статью наложат. А людей кусать – это нормально? Это город! Скопления людей везде! С детьми гуляют, ходят! В городе не должно быть бродячих собак, если появляются бродячие собаки, их нужно просто ликвидировать. До хорошего бродячие собаки не доводят! – эмоционально прокомментировал видео мужчина.

Были также восхитившиеся мужчиной словами «Вот это мужик. Браво», некоторые предлагали два варианта – определять таких животных в приюты либо расстрелять. Кто-то заключил, что «собака бывает кусачей только от жизни собачьей».