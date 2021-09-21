В Альметьевске мужчина с гранатой угрожал взорвать многоэтажку

После задержания мужчину для начала отвезли на медосвидетельствование, а гранату на осмотр. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Альметьевске неизвестный мужчина угрожает взорвать многоквартирный дом №7 на улице Сулеймановой. Об этом в правоохранительные органы сообщили местные жители. К дому уже стянулись силовики. С мужчиной провели переговоры, он был задержан.

В связи с этим родителей, чьи дети учатся в близлежащих школах, попросили встретить их и увести подальше от возможной опасности. В то же время все жильцы указанного дома были эвакуированы, коммунальщики отключили подачу газа.

- На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего, - официально сообщили в МВД Татарстана.

Как сообщил собственный источник «Комсомолки» в правоохранительных органах, тревогу забили после того, как на улице заметили пьяного мужчину с гранатой. Он зашел в один из подъездов и начал угрожать взорвать ее после небольшого конфликта с другим местным жителем, с которым выпивал в одной из квартир. После задержания мужчину для начала отвезли на медосвидетельствование.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Казани мужчина заперся в квартире и пообещал взорвать гранату

Он очень сильно не хотел пускать пришедших к нему приставов (подробности)