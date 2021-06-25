В Казани мужчина заперся в квартире и пообещал взорвать гранату

С самого начала не было понятно, насколько реальны угрозы мужчины и действительно ли у него при себе есть граната. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В эту пятницу, 25 июня, в Казани доме №77 на улице Рихарда Зорге в квартире заперся мужчина, который угрожает взорвать гранату.

- Обстоятельства выясняются. Идет проверка информации. - сообщили в прокуратуре Татарстана.

По предварительным данным, мужчина занял глухую оборону после того, как в дверь постучали судебные приставы. Они пришли из-за того, что на квартиранта пожаловалась хозяйка жилья – его собственная мать. Сын сильно захламил жилье и женщина не могла попасть внутрь, сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах.

К дому стянулись силовики. По предварительной информации, мужчина, угрожающий взрывом гранаты, не один. Вместе с ним в квартире может находиться женщина. На данный момент мужчина уже задержан, его отвезли в полицию.

- По решению суда казанец должен был убрать из захламленной квартиры весь мусор и провести санитарную обработку, но отказывался это делать. Судебные приставы приехали к нему с решением суда, но мужчина решил их не впускать. Полицейским, при содействии сотрудников Росгвардии, удалось проникнуть в жилище правонарушителя, где кинологи и саперы провели осмотр. Взрывоопасных предметов в квартире не обнаружено, - сообщили в МВД Татарстана.

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