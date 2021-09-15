19 и 20 октября на сцене Казанского театра им. Качалова театр-фестиваль «Балтийский дом» представит спектакль «Анна Каренина» 16+

В Казани 19 и 20 октября в рамках Второго театрального Качаловского фестиваля на сцене одноименного Казанского театра театр-фестиваль «Балтийский дом» представит спектакль «Анна Каренина» 16+ - пьеса Елены Греминой по роману Льва Толстого. Начало показов в 18.00.

«Анна Каренина» 16+ от театра-фестиваля «Балтийский дом» - это, когда один из культовых персонажей мировой литературы получает новую интерпретацию в спектакле известного артиста и режиссера Александра Галибина. Его Каренина – женщина без прошлого и без будущего. Женщина, которая разрушает. Мистическая персонаж, демонический героиня, которая сталкивается с тем, что не знает себя и своих желаний. Любит ли она Вронского? Ненавидит ли Каренина? Нужен ли ей сын? И почему, в конце концов, она бросается под поезд?

Вместе с драматургом Еленой Греминой Александр Галибин не только ищет ответы на все эти вопросы, исследуя трагедию Анны, но пытается и вскрыть раны вечных тем: отношения супругов, матери и ребенка, дружбу и предательство, любовь и ненависть.

Это не история любви. Не история измены. Это – трагедия: древнегреческая, общечеловеческая. Это хор голосов – в голове Карениной, хор ее страстей, которые толкают ее в объятия другого и выталкивают из жизни.

Выразительная сценография. Невероятная музыка, которая рождается, кажется, из всего – стекла, камней, стука каблучков по сцене. И Анна, в исполнении прекрасной Ирины Савицковой. Все очень тонко, изысканно и красиво.