Углубленная диспансеризация для граждан, перенесших COVID-19

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Какова цель прохождения углубленной диспансеризации?

Перенесенная новая коронавирусная инфекция оказывает влияние на все системы органов человека, наиболее часто фиксируются изменения со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Также нередки тромбозы, тромбоэмболии, осложнения со стороны почек, печени, желудочно-кишечного тракта, центральной нервной системы. Ключевая цель диспансеризации - выявить постковидные осложнения, риск их развития и своевременно оказать необходимую медицинскую помощь, включая реабилитацию.

Кто может пройти углубленную диспансеризацию и в какие сроки?

Граждане в возрасте 18 лет и старше, переболевшие новой коронавирусной инфекцией.

Дата проведения углубленной диспансеризации устанавливается поликлиникой. Ее можно пройти спустя два месяца после выздоровления, но не ранее.

Граждане, перенесшие новую коронавирусную инфекцию, при наличии двух и более хронических неинфекционных заболеваний, а также лица старше 60 лет, углубленную диспансеризацию проходят в первоочередном порядке.

Где можно пройти углубленную диспансеризацию?

Для прохождения углубленной диспансеризации необходимо обратиться в поликлинику, к которой гражданин прикреплен для получения первичной медико-санитарной помощи.

Что включает в себя углубленная диспансеризация и чем она отличается от обычной диспансеризации?

Углубленная диспансеризация включает два этапа.

На первом этапе проводятся:

- измерение насыщения крови кислородом (сатурация) в покое;

- тест с 6-минутной ходьбой (при исходной сатурации кислорода крови 95 процентов и больше в сочетании с наличием у гражданина жалоб на одышку, отеки, которые появились впервые или повысилась их интенсивность);

- проведение спирометрии или спирографии (исследование функции внешнего дыхания);

- общий (клинический) анализ крови развернутый;

- биохимический анализ крови (холестерин, липопротеины низкой плотности, C-реактивный белок, АСТ, АЛТ, ЛДГ (печеночные пробы), креатинин (маркер функции почек);

- определение концентрации Д-димера в крови у граждан, перенесших среднюю степень тяжести и выше новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

- проведение рентгенографии органов грудной клетки (если не выполнялась ранее в течение года);

- прием (осмотр) врачом-терапевтом (участковым терапевтом, врачом общей практики).

В случае выявления признаков развития хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, а также установления медицинских показаний для проведения дополнительных исследований и осмотров врачами-специалистами для уточнения диагноза заболевания (состояния) гражданин направляется на второй этап.

Второй этап углубленной диспансеризации и включает в себя:

- эхокардиографию (в случае показателя сатурации в покое 94 процента и ниже, а также по результатам проведения теста с 6-минутной ходьбой);

- компьютерную томографию легких (в случае показателя сатурации в покое 94 процента и ниже, а также по результатам проведения теста с 6-минутной ходьбой);

- дуплексное сканирование вен нижних конечностей (при наличии показаний по результатам определения концентрации Д-димера в крови).

Данные исследования проводятся только при наличии изменений в анализах, выявленных на первом этапе.

Например, если пациент с трудом преодолел тест с 6-минутной ходьбой, выявлено недостаточное насыщение крови кислородом, имеются все основания заподозрить наличие осложнений в виде поражения легочной ткани (фиброз) или заболевания сердца (миокардит, сердечная недостаточность и т.д.). Для уточнения осложнений показано более детальное обследование: компьютерная томография легких и эхо-кардиоскопия.

Если гражданин уже проходил диспансеризацию в этом году, возможно ли пройти углубленную диспансеризацию?

Углубленная диспансеризация обязательна для всех, кто перенес коронавирусную инфекцию. Гражданин имеет полное право пройти дополнительные методы исследования углубленной диспансеризации.

Как граждане могут узнать о месте и времени прохождения углубленной диспансеризации?

В соответствии с действующим законодательством на страховые компании возложены информационное сопровождение застрахованных лиц на всех этапах оказания им медицинской помощи и информирование о праве прохождения профилактических мероприятий. Напомним, что на территории республики в ОМС работают три страховые компании.

Поликлиниками ежемесячно формируются списки граждан, переболевших коронавирусной инфекцией и подлежащих углубленной диспансеризации. На основании данных списков страховые компании информируют застрахованного по ОМС гражданина посредством смс сообщений, почтовых рассылок, телефонного обзвона, мессенджеров для мобильных устройств, электронной почты.

Всем гражданам, перенесшим ковидную инфекцию, настоятельно рекомендуем воспользоваться возможностью бесплатно пройти углубленную диспансеризацию.

Если не приходит уведомление о прохождении диспансеризации или в медицинской организации отказали в ее прохождении, возникли вопросы о полноте обследования, необходимо обратиться на «горячие линии» страховых медицинских организаций (телефон указан в полисе ОМС) или в территориальный фонд ОМС (телефон Контакт - центра 8 800 200 51 51), а также лично на прием к руководителю (заместителю) медицинской организации.