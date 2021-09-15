Предупрежден - значит вооружен: как не попасть в сети мошенников рассказали полицейские Ульяновской области

В последнее время все больше жителей Ульяновской области становятся жертвами мошеннических действий, совершаемых с использованием мобильной связи и сети Интернет.

Как правило, гражданам звонят мошенники, которые представляются сотрудниками службы безопасности банка и сообщают о несанкционированных попытках оформления на граждан кредитов, о фиксации системой безопасности неправомерных доступов к счетам граждан, о выявлении среди сотрудников банка лиц, распространяющих конфиденциальные сведения, после чего, как правило:

- убеждают граждан в необходимости оформления кредитов, чтобы таким образом вернуть банку средства, незаконно оформленные мошенниками;

- просят сообщить реквизиты карт (CVV-или CCV-код, код из СМС) якобы для идентификации личности клиента, перевода средств на «безопасный счет», для установления специальной программы удаленного доступа;

- могут попросить выполнить ряд операций через банковский терминал, в результате которых граждане подключают, посредством приложения «Мобильный банк», чужой номер к своей карте или сами переводят денежные средства на незнакомые счета.

Чтобы не стать жертвой мошенников, не сообщайте никому реквизиты ваших карт. Чтобы проверить поступившую информацию о попытке несанкционированного списания средств, оформлении кредита, необходимо позвонить в клиентскую службу поддержки банка, номер которой указан на обратной стороне карты.

Помните, что сотрудники банка никогда не просят клиентов сообщить конфиденциальные сведения, не требуют совершать активные операции с картами. Обратите внимание, что в случае возникновения проблем с вашими накоплениями вас пригласят в отделение банка, держателем карты которого вы являетесь, а не станут решать вопросы по телефону и тем более просить перевести все деньги на неизвестный вам счет.

Еще одним из распространенных видов мошеннических действий является обман пользователей сети Интернет, продающих и покупающих товары на сайтах бесплатных объявлений. Мошенники, предлагая несуществующий товар, взымают за него предоплату или полную стоимость, после чего перестают выходить на связь. Другие предлагают оформить «безопасную сделку» и для ее успешного оформления сбрасывают ссылку, как правило, на фишинговый сайт, на котором, после заполнения формы для получения средств, со счетов граждан списываются денежные средства. Также мошенники могут запросить реквизиты карт, включая защитные коды и коды из смс-сообщений, под предлогом невозможности проведения платежной операции.

При совершении покупок через сайты бесплатных объявлений, страницы интернет-магазинов обязательно обратите внимание на подозрительно низкую стоимость, отсутствие возможности приобрести товар за наличные, самовывоза. Если на сайте указана только электронная почта или сотовый телефон и отсутствует географический адрес офиса или склада, лучше воздержаться от приобретения товаров.

Прежде чем воспользоваться услугами интернет-магазина или сайта компании, проверьте отзывы о них.

Обязательно попросите продавца подтвердить реальное наличие товара фотографиями с нескольких ракурсов. Не вносите предоплаты, пока не убедитесь, что покупаемый вами товар существует, а продавец - реальный человек.

Если продавец или покупатель настойчиво предлагает перейти из чата на сайте объявлений в другой мессенджер - это повод насторожиться. Чаще всего так поступают те, кто распространяет ссылки на вредоносные ресурсы.

Имейте в виду, что, внося 100%-ную оплату до получения товара, вы рискуете потерять всю сумму. Для проведения денежных операций заведите отдельную карту.

«ВАШ СЫН ПОПАЛ В ДТП»

В дежурную часть ОМВД России по Засвияжскому району Ульяновска поступило сообщение от жительницы областного центра, 1943 г.р., о том, что она лишилась своих сбережений в результате мошеннических действий.

Как пояснила заявительница, ей на телефон поступил звонок. Звонившая женщина представилась сотрудником полиции и сообщила, что сын потерпевшей попал в дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб человек. Злоумышленница предложила урегулировать вопрос с помощью денежной суммы в размере 230 тысяч рублей. Жительница областного центра согласилась.

Через несколько часов к дому потерпевшей подъехал молодой человек. Пенсионерка вынесла сумку с деньгами и отдала незнакомцу.

Позже женщина позвонила своему сыну и выяснила, что стала жертвой мошенников.

В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Ульяновской области при силовой поддержке бойцов СОБР и ОМОН Управления Росгвардии региона по подозрению в противоправной деятельности задержали подозреваемых в мошенничестве. Ими оказались двое жителей областного центра: женщина 1988 г.р. и ее племянник. Подозреваемая звонила своим жертвам с целью получения денежных средств, а родственник действовал в качестве курьера.

В настоящее время ОМВД России по Засвияжскому району города Ульяновска возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». Задержанной избрана мера пресечения в виде ареста. Молодому человеку избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время полицейские устанавливают причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям.

ОСТОРОЖНО ФАЛЬШИВКИ!

Достаточно часто в Ульяновской области сотрудники полиции регистрируют факты выявления фальшивых денежных знаков. Качество фальшивых банкнот бывает настолько высоким, что даже специалистам трудно отличить их от оригинала. Подавляющее большинство изъятых фальшивок приходится на купюры номиналом 1 000 рублей и 5 000 рублей.

Так, за минувшую неделю в одном из филиалов банков, расположенных в Ленинском районе города Ульяновска, при пересчете денежных средств обнаружены и изъяты три поддельных купюры номиналом 5 000 рублей и одна достоинством 1 000 рублей.

В настоящее время по фактам изготовления и сбыта поддельных купюр проводятся проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения, сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

Уважаемые граждане! УМВД России по Ульяновской области обращается с просьбой быть бдительными, внимательно относиться к денежным купюрам, которые попадают в руки.

Если при осуществлении расчета вы обнаружили сомнительную купюру:

1. Ни в коем случае не возвращайте такую банкноту покупателю.

2. Не отказывайтесь от приема купюры, но постарайтесь отсрочить осуществление купли-продажи или оказание услуг под благовидным предлогом (например, отсутствие сдачи или необходимость размена).

3. В зависимости от обстановки сообщите в полицию, службу охраны или, по возможности, постарайтесь задержать сбытчика с помощью присутствующих покупателей и торгового персонала.

4. При отсутствии возможности задержать сбытчика:

- в кратчайшее время сообщите о случившемся в полицию;

- детально запомните приметы сбытчика и все обстоятельства произошедшего;

- запомните марку и регистрационный номер автотранспорта, используемого сбытчиком и его сообщниками.

Одним из самых простых и действенных способов обнаружить подделку является использование лупы (увеличительного стекла) с 10-кратным и более увеличением, с помощью которой можно различить микротекст на обороте купюры («ЦБ РФ» и номинал денежной купюры). На фальшивых купюрах микротекст не различим.

Кроме этого, запись кассиром или продавцом в отдельную тетрадь номера купюры и времени ее поступления, а также примет лица, от которого она поступила, и номера автомашины, на котором данное лицо передвигается, значительно увеличивают шансы на поимку преступника. И преступники, зная об этом, избегают сбывать купюры в данной торговой точке.

Если вы обнаружили подделку при пересчете выручки, ни в коем случае не пытайтесь каким-либо образом ее сбыть. Ваши действия, несмотря на обстоятельства поступления к вам поддельной купюры, могут быть квалифицированы как фальшивомонетничество. Постарайтесь вспомнить все обстоятельства сбыта и обратитесь в ближайший отдел полиции.

Телефоны: 02, 112, 020, 102

Дежурная часть УЭБиПК УМВД России по Ульяновской области: 8 (8422) 27-38-02.