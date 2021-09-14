Женскую группу поддержки Bars Angels у «Ак Барса» «переманил» их соперник «Сочи»

Вместе с Bars Angels на стадионе появятся и сочинская группа поддержки Sochi Queens. Фото: Группа Bars Angels во ВКонтакте

В конце августа 2021 года хоккейный клуб «Ак Барс» принял решение отказаться от женской группы поддержки Bars Angels, которая регулярно выступала на домашних играх команды.

Сегодня, 14 сентября, стало известно, что казанская группа поддержки приглашена на игру «Ак Барса» против «Сочи», которая пройдет во дворце спорта «Большой» Олимпийского парка Сочи.

Такое решение было принято соперниками «Ак Барса», чтобы поддержать казанских девушек, внезапно оставшихся без работы, а также дать им возможность станцевать на матче своего клуба. Отметим, что выступать девушки будут в тех же костюмах, в которых они ранее поддерживали казанскую команду. Вместе с Bars Angels на стадионе появятся и сочинская группа поддержки Sochi Queens.

Игра «Ак Барса» против «Сочи» пройдет сегодня в 19:30. На стадионе в этот раз разрешили собрать до 4000 зрителей, тем самым ослабив карантинные ограничения.