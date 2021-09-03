Игроки «Ак Барса» не знают, кому могла помешать женская группа поддержки

Неравнодушные болельщики создали петицию с просьбой вернуть «Bars Angels» в «Ак Барс». Фото: @barsangels_kazan

В конце августа стало известно, что хоккейный клуб «Ак Барс» принял решение отказаться от женской группы поддержки. В самом клубе причиной такого хода назвали ориентир на семейные ценности. А участницы группы поддержки «Bars Angels» посчитали такое решение несправедливым.

Бытовало мнение, что из-за большого количества приверженцев традиционных, даже консервативных ценностей в Татарстане деятельность черлидерш не одобряется общественностью. Якобы откровенные наряды девушек во время выступлений недопустимы в регионе, где большинство населения – мусульмане. Однако до настоящего времени это не мешало держать «Ак Барсу» в составе клуба группу поддержки аж с 1998 года.

И вот спустя столько времени девушек решили убрать. По одной из версий, это связано с нареканиями от жен болельщиков. Мол, их мужья во время игры больше следят не за игрой, а за группой поддержки.

Также нельзя упускать и экономический аспект данной ситуации. Например, на месте, где танцевали девушки, теперь можно соорудить дополнительную зрительскую трибуну и увеличить заполняемость, соответственно, и выручку от продаж билетов на матчи. Но с учетом антиковидных мер выгода от этого явно будет незначительной.

В свою очередь, дирекция КХЛ отрицает свою причастность к отказу казанского клуба от женской группы поддержки - по регламенту она значится лишь в рекомендациях.

А в «Ак Барсе» официально пояснили, что данное решение вынашивалось давно. Вот и предсезонный турнир в Казани прошел без «Bars Angels». При этом произошедшее совпало с уходом руководителя женской группы поддержки клуба Регины Бариевой - она переехала в Москву.

Сама Бариева в интервью для Матч-ТВ заявила, что с «Bars Angels» поступили несправедливо. Она сообщила, что заранее девушек никто не уведомил. В группе даже успели провести добор перед новым сезоном. При этом бывший руководитель «Bars Angels» отметила, что в других клубах республики группы поддержки продолжают работать.

О данной ситуации высказались и хоккеисты «Ак Барса». На недавней пресс-конференции нападающий Артем Лукоянов с удивлением заявил, что не знает, кому могли помешать девушки. Хоккеист считает, что они только украшали матчи, ведь их выступления – это зрелище, работа на публику.

Тем временем неравнодушные болельщики успели создать петицию в интернете с просьбой вернуть «Bars Angels» в «Ак Барс». На момент написания публикации ее подписали около 500 человек. Сами девушки в официальном аккаунте «Bars Angels» в Инстаграм также призвали поддержать петицию, выразив надежду на возвращение.