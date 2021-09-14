Хет-трик в дебютном матче: как три гола Дрейера «Рубин» в Премьер-лиге продвинули

Андерс Дрейер сделал хорошую заявку в составе «Рубина», став первым игроком в истории клуба с хет-триком в дебютном матче. Фото: ФК "Рубин"

«Рубин» встретился с екатеринбургским «Уралом» в матче седьмого тура Тинькофф РПЛ. Игра с финальным счетом 4:0 в пользу казанского клуба вошла в историю причем сразу по нескольким событиям. Одно из них – сокрушительный хет-трик датского полузащитника Андреса Дрейера в дебютном матче в составе «Рубина».

Из российских футболистов в стартовом составе казанского клуба блистали только Юрий Дюпин, Георгий Зотов и Илья Самошников. Также к ним присоединились грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия и сербский нападающий Джордже Деспотович.

Решительный подход в новой команде Дрейер продемонстрировал уже в самом начале матча: он завершил передачу Кварацхелии и забил свой дебютный гол на второй минуте первого тайма. Такой яркий старт точно запомнится в истории клуба.

Дрейер завершил передачу Кварацхелии и забил свой дебютный гол на второй минуте первого тайма. Фото: ФК "Рубин"

Казалось, в этом матче все располагало долгожданной победе «Рубина» после серии проигрышей: соперник даже умудрился затолкать мяч в свои ворота. Без Кварацхелии тут, к слову, тоже не обошлось. Он снова начал голевую комбинацию, передав мяч Абильдгору, далее – прострел, и защитник «Урала» Артем Мамин допускает непозволительную ошибку. Мяч от него уходит в ворота собственной команды - 2:0.

снова начал голевую комбинацию, передав мяч Абильдгору, далее – прострел, и защитник «Урала» Артем Мамин допускает непозволительную ошибку, 2:0. Фото: ФК "Рубин"

Первая половина второго тайма не внесла корректировок в счет. Хотя гости и начали играть активнее, но «Рубин» не позволил им сократить преимущество. Более того, Дрейер ближе к концу матча разогрелся настолько, что на 80-ой минуте отобрал мяч у защитника «Урала», пробрался в чужую штрафную, сделал небольшую паузу и протаранил ворота соперника – 3:0. Стадион не успел опомниться, как новичок «Рубина» оформил хет-трик, забив с центра штрафной - 4:0.

Андерс Дрейер сделал хорошую заявку в составе «Рубина», став первым игроком в истории клуба с хет-триком в дебютном матче. Он также стал первым подобным игроком и в истории Премьер-лиги.

Сам игрок не скрывал эмоций, заодно забрал триумфальный мяч с собой. Он отметил, что у «Урала» все же были шансы забить гол в первые 20 минут матча. Дрейер хочет, чтобы «Рубин» и дальше побеждал в каждой игре, и был как можно выше в таблице. А ее расклад сейчас такой: после семи туров на счету казанского клуба 14 очков, он занимает четвертую позицию.

СЛУЦКИЙ НЕ ПРИМОМИНАЕТ ТАКИХ ХЕТ-ТРИКОВ ОТ СВОИХ ПОДОПЕЧНЫХ

Тренер «Рубина» Леонид Слуцкий тоже прокомментировал матч. По его мнению, два быстрых гола на старте задали тон всей игре. Однако, несмотря на предварительный анализ матчей «Урала», казанская команда не была готова к выбранной соперником тактике. Игрокам «Рубина» пришлось перестраиваться на ходу. Слуцкий также заявил, что не припоминает в своей карьере дебютных хет-триков своих подопечных.

К слову, череду положительных моментов во время матча слегка омрачила травма Ильи Самошникова. Футболист получил ее на 78-ой минуте игры. Медики уводили его с поля под руки, затем Самошникова забрала машина «скорой помощи».

Самошников получил травму на 78-ой минуте матча. Фото: ФК "Рубин"

Матч следующего тура «Рубин» тоже проведет дома. 20 сентября команда казанского клуба встретится с питерским «Зенитом».