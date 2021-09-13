«Рубин» обыграл «Урал» со счетом 4:0

Этот матч стал удачным для новичка Дрейера. Фото: ф/к «Рубин»

Казанская футбольная команда «Рубин» обыграла екатеринбургский «Урал» со счетом 4:0 в рамках Чемпионата России.

В первом тайме отличился новичок Андерс Дрейер, который забил гол за «Рубин» с передачи Кварацхелии. На 13-й минуте игрок «Урала» Артем Мамин забил мяч в свои ворота. Далее снова отличился Дрейер — забил на 80-й минуте, а на 91-й спортсмен оформил хет-трик.

Следующий матч чемпионата «Рубин» проведет 20 сентября против питерского «Зенита».