Фонд «День добрых дел» набирает группу для изучения китайского языка

В рамках проекта «Мастерская добрых дел», фонд совместно с партнерами постоянно организует различные мастер-классы, консультации по юридическим вопросам, развивающие лекции и развлекательные занятия для подопечных разного возраста. Создавать возможности для личного и профессионального развития, расширения мышления каждого человека – в том числе такие цели фонд «День добрых дел» ставит для себя при работе с подопечными. Кто-то в «Мастерской добрых дел» занимается вязанием и шитьем, кто-то ментальной арифметикой и ранним развитием детей, кто-то повышает грамотность в юридических вопросах. Все мероприятия в фонде – бесплатны и доступны для всех.

В прошлом году фонд вместе с Марией Макаровой организовал курсы изучения китайского языка. В современном мире, чем большим количеством иностранных языков владеет человек – тем больше у него возможностей - будь то рабочее или дружественное взаимодействие, путешествия или просто саморазвитие. Изучение любого языка и культуры помогает концентрироваться, быть внимательным к деталям, вырабатывает усидчивость и усердие, что особенно важно для детского возраста. Изучающий другие языки и культуру человек начинает сопоставлять ее со своим окружением, расширяет свой кругозор.

В этом году «День добрых дел» возобновит занятия по изучению китайского языка и культуры с новым преподавателем – Александрой Карташовой. Она - руководитель службы развития инноваций, проектный менеджер Ассоциации «Иннокам», кандидат технических наук, наставник Университета Талантов, координатор взаимодействия с китайской ассоциацией зоны высоких и новых технологий «Шелковый путь» (г. Янтай, Китай).

23 сентября пройдет первое ознакомительное занятие по изучению китайского языка. Александра Карташова поможет разобраться в его особенностях, расскажет, на какие нюансы нужно обратить внимание, расскажет о Китае, вкратце познакомит с его историей и культурой. По итогам занятия желающие смогут записаться на бесплатный курс обучения, который стартует в фонде «День добрых дел» в октябре. Участники будут заниматься раз в неделю в группах до 7 человек.

Мероприятие состоится 23 сентября с 16.00 до 17.00 по адресу ул. Калинина, 3. Участие в занятии бесплатное, ограничение по возрасту - от 10 лет, обязательна предварительная запись по телефон: 8 (843) 236-65-61.

СПРАВКА

«День Добрых Дел» - благотворительный фонд, созданный волонтерской группой в 2009 году. Среди основных проектов фонда:

Благотворительный склад «Хорошие руки» - первый в Казани и один из немногих в России централизованных пунктов приема, обработки, хранения и распределения бывшего в употреблении имущества граждан и организаций. 3 склада в г. Казань ежегодно обеспечивают одеждой, обувью и предметами быта около 12 тысяч малоимущих, многодетных, пенсионеров и другие незащищенные слои населения на безвозмездной основе.

Театр без границ – совместный проект фонда и Казанского ТЮЗа, который делает возможным комфортный просмотр спектаклей в театре одновременно и для здоровых зрителей, и для зрителей с инвалидностью. На спектаклях «Театра без границ» зрителям с проблемами со зрением тифлокомментатор через наушники описывает всё происходящее на сцене (декорации, эмоции и действия актёров), а сурдопереводчик помогает «услышать» спектакль слабослышащим с помощью языка жестов. В рамках проекта адаптированы 6 спектаклей из репертуара ТЮЗа. В 2021 году за реализацию проекта фонд признан победителем X Региональной премии «Серебряный Лучник» - Приволжье в номинации «Благотворительность и корпоративная социальная ответственность».

Знакомство с профессией – профориентационный проект, в рамках которого фонд организует экскурсии в различные организации для детей, в том числе из многодетных, малоимущих семей, из специальных учреждений. Цель – показать, как «выглядят» разные профессии изнутри, чтобы дать ориентир при выборе учебного заведения и профессии в будущем, помочь в социализации детей из неблагополучных семей и интернатов. Экскурсии проходят регулярно. За последние годы участники проекта побывали в театрах им. Г.Камала и Казанском ТЮЗе, ГосСовете РТ, аэропорту «Казань», ГТРК «Татарстан», LEDEL, «КАМАЗ-Мастер», «Пятерочке», Акульчеве, Икее, на заводе «Казаньоргсинтез», КНИТУ-КАИ им. Туполева, в метрополитене и др.

Социальное такси – сервис по перевозке пассажиров с ограниченными возможностями. Специальный микроавтобус оборудован пандусом, креплениями и другими техническими средствами, обеспечивающими необходимое удобство для пассажиров, передвигающихся в инвалидных колясках. Все перевозки осуществляются бесплатно, проект финансируется за счет благотворительных пожертвований граждан и организаций. Наиболее популярные маршруты – в больницы, поликлиники, реабилитационные центры.

Сайт фонда «День добрых дел», телефон: 8 (843) 236-65-61.