11 сентября на третьем Лесном озере пройдет экологическая акция

Фото: Александра КВИТКЕВИЧ

В Казани эко-творческое мероприятие на третьем Лесном озере стартует в 13.00 11 сентября. В программе субботник в игровой форме, конкурсы и мастер-классы от подростковых клубов авиастроительного района

Также на площадке будет организован концерт от творческих коллективов города. Хедлайнерами станут группы Ветер и Братья КушЪ.

Все пришедшие смогут побороться за путевки от Kaзань-Тур!

Расписание:

Сбор в 12.00.

Конкурс субботник – 13.00-14.00, (у кого гора мусора больше, тот и победил).

Мастер-классы, концерт и конкурсы – 14.20-16.20, отдыхающие могут расположиться на траве и устроить пикник.

В 16.40 забор контейнера.