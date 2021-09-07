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Общество7 сентября 2021 17:32

В мечети «Ярдэм» прошли поминки по случаю 40 дней со дня смерти журналистки Альмиры Адиатуллиной

Началось мероприятие чтением Корана и молитвой
Источник:kp.ru

Альмира Адиатуллина была легендой журналистики Татарстана. За её плечами десятки лет активной трудовой жизни, которая изменила лицо современного Татарстана и мусульманской уммы России. Она поистине являлась живым воплощением воинского духа татарского народа. Мировую известность в исламском мире она приобрела, отвоевав право мусульманок фотографироваться на паспорт в платках. Альмира Адиатуллина добилась закрытия пивного бара «Раки» под Кремлем, долго боролась с проведением здесь рок-фестиваля «Сотворение мира», она была резко против войны в Афганистане и Чечне, за что в 2005-м вошла в список 1 тысячи женщин планеты, номинированных на Нобелевскую премию мира.

Последние 8 лет Альмира Адиатуллина являлась сотрудницей фонда «Ярдэм», поэтому поминальные мероприятия было решено провести именно здесь. Началось мероприятие чтением Корана и молитвой, посвященной покойной, которую совершил имам мечети «Ярдэм» Сабур хазрат. С просьбой к Аллаху упокоить душу Альмиры Лутфулла кызы обратился муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. Камиль хазрат отметил роль Адиатуллиной в борьбе за право женщин фотографироваться на паспорт в платке, вещь плодами этого сейчас пользуются мусульманки всей России. Главный казый Татарстана Джалиль Фазлиев прочел проповедь, где также рассказал о покойной.

Видеоархив фонда «Ярдэм» напомнил какой была легендарная женщина, которая стояла у истоков национального возрождения, была среди тех, кто отстоял право женщин фотографироваться на паспорт в платке и развивал Ислам среди детей.

Коллеги и подруги, близкие и родные, знакомые и единомышленники вспоминали покойную, её активную жизненную позицию, истории, связанные с ней. В конце мероприятия собравшиеся получили спецвыпуск газеты Муслима, учредителем и главным редактором которой была Альмира Адиатуллина.

В мечети «Ярдэм» прошли поминки по случаю 40 дней со дня смерти журналистки Альмиры Адиатуллиной
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