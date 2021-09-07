В мечети «Ярдэм» прошли поминки по случаю 40 дней со дня смерти журналистки Альмиры Адиатуллиной

Альмира Адиатуллина была легендой журналистики Татарстана. За её плечами десятки лет активной трудовой жизни, которая изменила лицо современного Татарстана и мусульманской уммы России. Она поистине являлась живым воплощением воинского духа татарского народа. Мировую известность в исламском мире она приобрела, отвоевав право мусульманок фотографироваться на паспорт в платках. Альмира Адиатуллина добилась закрытия пивного бара «Раки» под Кремлем, долго боролась с проведением здесь рок-фестиваля «Сотворение мира», она была резко против войны в Афганистане и Чечне, за что в 2005-м вошла в список 1 тысячи женщин планеты, номинированных на Нобелевскую премию мира.

Последние 8 лет Альмира Адиатуллина являлась сотрудницей фонда «Ярдэм», поэтому поминальные мероприятия было решено провести именно здесь. Началось мероприятие чтением Корана и молитвой, посвященной покойной, которую совершил имам мечети «Ярдэм» Сабур хазрат. С просьбой к Аллаху упокоить душу Альмиры Лутфулла кызы обратился муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. Камиль хазрат отметил роль Адиатуллиной в борьбе за право женщин фотографироваться на паспорт в платке, вещь плодами этого сейчас пользуются мусульманки всей России. Главный казый Татарстана Джалиль Фазлиев прочел проповедь, где также рассказал о покойной.

Видеоархив фонда «Ярдэм» напомнил какой была легендарная женщина, которая стояла у истоков национального возрождения, была среди тех, кто отстоял право женщин фотографироваться на паспорт в платке и развивал Ислам среди детей.

Коллеги и подруги, близкие и родные, знакомые и единомышленники вспоминали покойную, её активную жизненную позицию, истории, связанные с ней. В конце мероприятия собравшиеся получили спецвыпуск газеты Муслима, учредителем и главным редактором которой была Альмира Адиатуллина.