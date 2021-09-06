В Чувашии священника, призвавшего Патриарха всея Руси Кирилла раскрыть свои доходы, отдают под церковный суд

В местной епархии священнику после такого призыва напомнили про наркотики и блуд. Фото: скриншот

31-летний иерей Роман Степанов является настоятелем храма Блаженной Ксении Петербургской в Новочебоксарске с 2015 года и лишь в последнее время начал активно заявлять о себе в интернет-пространстве. Так через свой канал в одном из популярных видеохостингов он обратился к исполнителю Моргенштерну и пригласил его покрестится, если тот пожелает.

- Я верю в Моргенштерна, - заявил тогда настоятель.

Настоятель храма в Чувашии обещал покрестить Моргенштерна, если тот захочет. Фото: скриншот

А на днях священник решил обратиться посредством видео ко всем священнослужителям с призывом огласить свои доходы и наличие имущества.

- Когда люди приходил ко мне и жаловались на то, что тот или иной священник живет роскошно, ездит на дорогом автомобиле, имеет свою яхту и дорогие часы, я всячески подбирал слова и забалтывал эту ситуацию. Я не могу себе позволить впредь это делать, потому что я взял себе добродетель искренности, - заявил на видео иерей Роман Степанов. - В настоящий момент тот упрек, который есть в сторону священников вполне справедлив. И исходя из этого, пользуясь опытом и практикой, которые есть в нашем государстве, когда чиновники и госслужащие пишут в декларациях о своих доходах, я предлагаю и призываю священноначалие в лице Патриарха Кирилла, ваше святейшество отнеситесь пожалуйста к этом с вниманием, митрополитов, архиепископов и епископов, всех священников и руководителей патриархийных и епархиальных отделов, приближенных иподьяконов, близких родственников священнослужителей написать декларации о своих доходах и имуществе. Я предлагаю всем на покаяться.

При этом священник заявляет, что он ни в коем случае не против Патриарха всея Руси Кирилла и думает, что тот поддержит его. По словам Степанова, благодаря такой открытости можно победить проблему, которая есть церкви, – коррупцию.

ОТВЕТ ОТ ЕПАРХИИ

Вот только вместо поддержки священника не позднее декабря 2021 года ждет церковный суд. Так, согласно указу от 6 сентября за подписью митрополита Чебоксарского и Чувашии Савватия, пока будет решаться судьба настоятеля храма, он назначается псаломщиком в Свято-Троицком мужском монастыре Чебоксар.

- Запрещаетесь в служении без права совершения каких-либо, священнодействий, преподания благословления, ношении рясы и иных священнических одежд, наперсного креста на срок рассмотрения Вашего дела церковным судом, - говорится в указе.

Кроме того, во время нахождения в монастыре священник «с настоятельным пожеланием» должен участвовать в таинствах исповеди и причащения не реже одного раза в неделю. Если Степанов откажется выполнять указ, то решение о лишении его сана «будет скорым и неизбежным».

НАРКОТИКИ

Интересно, что в указе митрополит Савватий вменяет священнику не только то, что он из-за своих видеороликов променял дар священства на гордыню и тщеславие, но и то, что он утаил большую часть своей биографии.

В документе утверждается, что при вступлении Савватия в должность митрополита Чебоксарского и Чувашии Роман Степанов воспользовался его сердечным расположением к своей жизненной ситуации. Иерей сообщил лишь то, что преодолел зависимость к наркотикам. О том, что из-за этого от него ушла жена и он имел «блудное сожительство» с другой женщиной. В документе Савватий утверждает, что «с болью вынужден говорить об этом», так как сам Степанов уже не стесняясь сообщил всему свету о данных «падениях».

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