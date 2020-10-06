“Хотел поговорить о цикличности нашей жизни”: священник-репер из Чувашии выпустил видеоклип

Фото: скриншот

В начале 2000-х Максим Куриленко был участником екатеринбургской группы EK Playaz и ди-джеем на одной из местных радиостанций. В 2004 году, правда, его жизнь кардинально поменялась. Тогда он решил посвятить себя служению Господу и переехал в Чувашию. Духовный поиск сначала привел его в церковь, потом - в богословский институт. Шаг за шагом и бывший музыкант стал настоящим священнослужителем. Сейчас он - настоятель Храма Сретения Господня в селе Чемурша.

О ТВОРЧЕСТВЕ

Любовь к музыке никуда не делась и вот уже несколько лет отец Максим записывает треки под творческим псевдонимом Nastoyatel. Клип на последний - “Золотая осень”, был опубликован в соцсетях на днях и уже набрал более 2 тысяч просмотров.

- У меня был написан текст на один куплет, после чего я, послушав у товарища битмэйкера музыку, подобрал себе бит и дописал припев и текст полностью. Дома записал и свел композицию. Затем появилась мысль снять клип. С этим помог сын моего друга, который увлекается видеосъемкой, - рассказал корреспонденту “Космомолки” репер-священник. - Идея с парком у меня была давно. Я хотел показать контраст оживленных и пустых аттракционов. В композиции заложена мысль о цикличности нашей жизни - за ярким и солнечным летом наступает осень, листья опадают все готовится умереть, чтобы потом вновь возродиться.

Nastoyatel понимает, что у его трека и клипа не идеальное качество, но для него творчество - это, прежде всего, некий мостик между ним и молодежью.

- Я заметил, что у подобной музыки есть своя аудитория, которой интересен смысловой реп без грязи и ругани. Этот проект для меня - некий элемент коммуникации с молодежью. Я часто бываю в школах и вузах. Это - мостик, на котором у меня и них есть общие интересы - реп, его пульсация и биоритмы, - говорит отец Максим.

Настоятель Храма Сретения Господня в селе Чемурша отец Максим. Он же - репер Nastoyatel. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

О МНЕНИИ ЕПАРХИИ

Концертов священник не дает. Все треки он публикует лишь на своих официальных страницах в социальных сетях. Однако о его творчестве знают как прихожане, так и митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий. Последнему отец Максим лично включал “Золотую осень”.

- В епархии я включил нашему митрополиту видео и спросил его мнение. Он сказал: “Хорошо, мне понравилось. Можешь публиковать”, - вспоминает в разговоре с “Комсомолкой” отец Максим.

Священник и в дальнейшем собирается записывать треки и снимать на них клипы. А вот своих “коллег” по музыкальному цеху священник-репер слушает редко. В основном - во время утренней пробежки. Конкретных исполнителей он старается не называть, лишь замечая, что у них наверняка есть те треки, которые он бы пропустил из-за неподобающего содержания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Священный рэп: Чувашский священник учит подростков любви и смирению речитативом

Максим Курленко подался из ди-джеев в батюшки (подробности)